"التعريف بمؤتمر المناخ" محاضرة بثقافة حسن فتحى في الأقصر

أقام قصر ثقافة حسن فتحى بفرع ثقافة الأقصر ، محاضرة بعنوان "التعريف بمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخى بمصر".

وتحدث العادلي حسان محمد عن إستضافة مصر الدورة رقم٢٧ لمؤتمر الأمم المتحدة عن تغير المناخ بشرم الشيخ والإستعدادات لعقد المؤتمر وجهود مصر.

بجانب ذلك عقد القصر محاضرة بعنوان "مفهوم التربية وماهيتها" وأوضح سيد صدقى مفهوم التربية قديما وحديثا وأهداف التربية وسماتها وأهميتها، بالإضافة إلى ذلك أعد القصر ورشة فنية للرسم بعنوان"تعليم الأطفال الرسم" تنفيذ محمد إبراهيم محمد أخصائي الفنون التشكيلية بالقصر.

ونظم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "إيجابيات مواقع التواصل" وأوضح العادلي حسان أنه من إيجابيات مواقع التواصل قرب الأهل والأصدقاء والتقرب إلى الله والسؤال عن ما يفيد البشر .

كما قدم قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "التطرف" وتحدث حسن عبد الباري عن التطرف والبعد عن الطريق المستقيم كل إنسان له رؤية في الطريق المستقيمة ونرى في هذه الأونة شباب كثير قد إنحرف عن الطريق، بينما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط محاضرة بعنوان "ظاهرة التسرب المدرسي" .

وتحدثت د. بسنت الصادق عن تعريف ظاهرة التسرب المدرسى وأسبابها ومحاربتها، بالإضافة إلى ذلك نفذت المكتبة ورشة أعمال يدوية بعنوان"طريقة عمل عجينة السيراميك" نفذتها حجاجية خيري.

وقدم قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "الفن القولي في جنوب مصر" وأوضح الشاعر محمد جاد المولى معنى الفن القولي وأشكاله وأسباب تميز الجنوب بالفنون القولية، وأعد القصر إجتماع نادى الأدب بحضور الشاعر يحيى سمير رئيس النادي وإستمعنا إلى ملك قناوي وقصيدة "قلبي شديد"، أحمد ربيع ومربعات من فن الواو، محمود أحمد حسين وقصيدة"الحلم"، بجانب أمسية شعرية للشاعر محمود مرعي وقصيدة بعنوان"مرايتي"، بالإضافة إلى ذلك نفذ القصر ورشة عمل"توكة من أكياس البلاستيك" نفذتها مشيرة محمد طلعت هاشم.

أقامت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة أمسية شعرية للشاعر على حسان وألقى قصيدة بعنوان"اماني"، وأعد قصر ثقافة الطفل مجلة حائط عن"أعياد الطفولة" نفذتها أميرة حمودة، بينما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري ورشة رسم حر نفذتها نجوي أبوالفضل محمد، وكذلك نفذ قصر ثقافة حوض الرمال ورشة فنون تشكيلية رسم حر للأطفال لإكتساب مهارات الرسم والتلوين نفذها إبراهيم الطيب.