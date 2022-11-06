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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة السيارات| ثبات سعر سوبارو امبريزا موديل 2022 على 385 ألف جنيه

سيارة سوبارو امبريزا
سيارة سوبارو امبريزا موديل 2022

شهدت أسواق السيارات الفترة الماضية عدم استقرار في أسعار السيارات موديل 2022، وذلك يعود إلي عدة أسباب منها، زيادة سعر الدولار ونقص الشرائح الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات، وبالتالي هناك إصدارات سيارات ارتفع ثمنها وأخرى انخفض ثمنها خلال الفترة الماضية، وهناك أسعار طرازات لم تتأثر منها، سوبارو امبريزا موديل 2022 .

سيارة سوبارو امبريزا موديل 2022

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المواصفات الفنية لسيارة سوبارو امبريزا موديل 2022

تستمد سيارة سوبارو امبريزا موديل 2022 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوه قدرها 114 حصان، وتصل سرعة السيارة القصوي الي 179 كم/ ساعة، مزود بعلبة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات، وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتي سرعة 100كم/ ساعة، وتستهلك السيارة 5.9 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة، وسعة حزان الوقود تصل الي 50 لتر .

سيارة سوبارو امبريزا موديل 2022

أطوال وأعراض سيارة سوبارو امبريزا موديل 2022

تقدم سيارة سوبارو امبريزا موديل 2022 بأطوال وأعراض مختلفة جاءت علي هذا النحو ، الطول 4625 مم، والعرض 1775 مم، والارتفاع 1455 مم، وقاعدة العجلات 2670 مم، وحجم الشنطة الخلفية 460 لتر.

سيارة سوبارو امبريزا موديل 2022

وسائل السلامة والأمان في سيارة سوبارو امبريزا موديل 2022

تحتوي سيارة سوبارو امبريزا موديل 2022 علي العديد من وسائل السلامة والأمان منها، نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسادة هوائية جانبية، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وحساسات للحركة، وحساسات خلفيه، ووسادة هوائية للسائق الأمامي، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسادة هوائية للركاب الأمامي، وأحزمة أمان أمامية وخلفية .

سيارة سوبارو امبريزا موديل 2022

المواصفات الداخلية لسيارة سوبارو امبريزا موديل 2022

تمتلك مقصورة سيارة سوبارو امبريزا موديل 2022 العديد من المميزات والتجهيزات منهم، شاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، ومكيف هواء، ومرايات جانبية كهربائية، وريموت كنترول، وباور، ونوافذ كهربائية أمامية، ونوافذ كهربائية خلفية، وزجاج ملون أمامي وخلفي، ومدخل AUX، ونظام تحكم في الطارة، ومدخل USB، وبلوتوث، وجنوط، وكشافات ضباب، وقفل مركزي للأبواب، وإنذار.

سيارة سوبارو امبريزا موديل 2022

سعر سيارة سوبارو امبريزا موديل 2022

سيارة سوبارو امبريزا موديل 2022

تتوافر سيارة سوبارو امبريزا موديل 2022 بعد آخر زيادة في  17/5/2022 بسعر 385 ألف جنيه .

 

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