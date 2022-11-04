سوبارو تشوق عملاءها لـImpreza موديل 2024 قبل معرض لوس أنجلوس

أعلنت سوبارو أنها ستكشف النقاب عن طرازها الجديد "إمبريزا" موديل عام 2024 في معرض لوس أنجلوس للسيارات نوفمبر الحالي، وفقا لموقع "موتور وان". أصدرت شركة صناعة السيارات اليابانية صورة ظلية تشويقية واحدة لـ "سوبارو إمبريزا 2024" والتي لن تعلن عن كافة تفاصيها الفنية والميكانيكية حتى يوم 17 نوفمبر مع بدء فعاليات المعرض.

تُظهر الصورة المحفزة سقف السيارة فقط مع تسليط ضوء أزرق داكن عليها وخلية سوداء بالكامل، لتكشف عن تصميم هاتشباك يبدو وكأنه شبيه بسيارات الـ SUV عالية الركوب ذات الخلوص الأرضي المرتفع وإن كان هذا الأمر غير مؤكد ويمكن أن يكون مجرد تلاعب بالفوتوشوب، تقدم الشركة طراز سوبارو إمبريزا حاليًا كسيارة سيدان وهاتشباك ولكن مع تدفق المستهلكين إلى شراء سيارات الكروس أوفر والسيارات الرياضية متعددة الأغراض، يبدو أن سيارة سوبارو Impreza ذات الركوب الأعلى ممكنة أو مجرد خدعة من طريقة التصوير التي تظهرها وكأنها عالية عن الأرض.

بعض الأجزاء المرئية الوحيدة لـ Impreza موديل 2024 هو غطاء المحرك وخطوط الهيكل التي تشبه عمود الـ A ، والتي تبدو مشابهة للطراز الحالي. تُظهر الصورة أيضًا سبويلر مثبت في السقف من الجهة الخلفية يبرز فوق فتحة الزجاج الخلفي للهاتشباك. لا توجد صورة تشويقية للمقصورة من الداخل ، ولكن يمكن للمركبة أن تتلقى شاشة عرض رقمية بدلا من العدادات الرقمية، وشاشة معلومات وترفيه جديدة، وتصميم جديد للوحة القيادة ، مع تضمين وسائل مساعدة سائق حديثة ووسائل تضمن الراحة والرفاهية داخل قمرة القيادة يجب أيضًا أن تكون مجهزة بمعدات السلامة مثل نظام EyeSight من سوبارو.