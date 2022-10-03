سوبارو فورستر 2023 الجديدة.. اعرف الأسعار والفئات

خضعت السيارة سوبارو فورستر لتحديث وعملية شد وجه تجميلية مؤخرا مع موديل عام 2022 تطورت من خلالها إمكانيات فورستر لتكون بتكنولوجيا أعلى تقدما بتصميم محدث.

وما زالت الشركة تقدم نفس المواصفات تقريبا مع سوبارو فورستر 2023 الجديدة بلا تغييرات قوية ولكن بالنسبة بأسعار أغلى، نجد في قائمة التسعير الجديدة التي نشرتها سوبارة أن جميع فئات تجهيز فورستر 2023 تكلف 1300 دولار أكثر من موديل العام الحالي 2022، بعد احتساب زيادة 100 دولار في رسوم الوجهة. تبدأ هذه المركبات الجديدة في الوصول إلى صالات العرض مع ديسمبر المقبل.

يقارن الجدول أدناه سعر سوبارو فورستر موديل 2023 بإصدار 2022:

سوبارو فورستر 2023

جميع مستويات تجهيز فورستر 2023 ، باستثناء فئة Touring ، متوفرة مع حزمة خيارات واحدة لا تتغير أسعارها بالنسبة لعام 2023. مقابل 625 دولارًا ، تحصل فئة Base على عجلات من الألمنيوم مقاس 17 بوصة وقضبان سقف يمكنها دعم حمولة ثابتة تبلغ 700 رطل (318 كجم).

سوبارو فورستر Premium الهاتشباك الكهربائية تحتوي على مميزات مساعدة السائق مثل الكشف عن النقاط العمياء مع المساعدة في تغيير المسار ، والتنبيه الخلفي لحركة المرور ، والتوجيه التلقائي في حالات الطوارئ، ومنافذ شحن USB-A المزدوجة في الكونسول الوسطي الخلفي ، كل ذلك في مقابل ثمن الحزمة الإضافية 1165 دولارًا أكثر.

وتتوفر سوبارو فورستر سبورت بسعر 1645 دولارًا أمريكيًا أغلى عن السابق وهي تتضمن مكابح أوتوماتيكية عكسية ، وشاشة معلومات وترفيه تعمل باللمس مقاس 8 بوصة ، ونظام ستيريو Harman Kardon .

أما فئة سوبارو فورستر Wilderness فهي تتوفر بمبلغ إضافي 1،850 دولارًا ، ويمكن الحصول على شاشة معلومات ترفيهية مقاس 8.0 بوصات مع نظام الملاحة ، ونظام ستيريو Harman Kardon Premium .

وهناك حزمة Limited option مقابل 1،695 دولارًا وهي تشمل ميزات متعددة منها الكبح التلقائي العكسي ، وشاشة المعلومات والترفيه مقاس 8.0 بوصة مع نظام الملاحة ، ونظام الاستريو المتميز Harman Kardon ، وعجلة القيادة المُدفأة.

وتأتي سيارة سوبارو فورستر 2023 حصريًا بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر بقوة 182 حصانًا (135 كيلووات) وعزم دوران يبلغ 176 رطلاً (239 نيوتن متر). تعمل الطاقة من خلال علبة تروس ذات تعشيق مستمر CVT وترسل الطاقة إلى جميع العجلات، يمكن للمركبة سحب ما يصل إلى 1500 رطل (680 كيلوغرام) ، لكن مع فئة Wilderness يأخذ هذا الرقم إلى 3000 رطل (1361 كيلوغرام).