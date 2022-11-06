محافظ المنيا: رفع 350 طن مخلفات صلبة وقمامة بـ سمالوط.. صور

شدد اللواء الوزير أسامة القاضي محافظ المنيا، على تكثيف حملات النظافة، حفاظا على صحة المواطنين، وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

وفي هذا الإطار نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط برئاسة أحمد راشد مهدي رئيس المركز حملة للنظافة العامة بقيادة الدكتور رجب قياتى نائب رئيس المركز، تم خلالها رفع ما يقارب من 350 طن مخلفات صلبة وقمامة.

وشملت الحملة نطاق شوارع حي غرب وجنوب المدينة، وتم رفع تجمعات القمامة الموجودة بمنطقة الشيخ أحمد بحي جنوب المدينة، حيث تم رفع ما يقارب من 350طن من مخلفات صلبة وقمامة بنطاق الحي والمقلب الوسيط.

كما قامت الوحدة المحلية لقرية البيهو بقيادة هشام جمال المغربى رئيس القرية برفع كفاءة مستوى الشوارع الرئيسية والفرعية بالقرية وتوابعها.

حملات نظافة بسمالوط

حملات نظافة بسمالوط