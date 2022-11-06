عبد الخالق: اختيار "سوهاج" ضمن أفضل 10 جامعات للمشاركة في COP27

بعد جهود 6 أشهر في مجال التغيرات المناخية والبيئية...

هنأ الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنطلاق فعاليات اليوم الأول لمؤتمر المناخ Cop27، بحضور ٤٠ ألف مشارك للحديث والتفاوض بشأن قضايا التغيرات المناخية ومشاركة رسمية من ١٩٧ دولة فى إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، إلى جانب الوزراء والمفاوضون ونشطاء المناخ وممثلي المجتمع المدني والرؤساء التنفيذيين، حيث تستمر فعالياته حتى يوم ١٨ نوفمبر الجاري في شرم الشيخ.

وأكد رئيس الجامعة أن مايحدث علي أرض شرم الشيخ إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات الدولة المصرية فى مسيرة العمل التنموى الدولى، من أجل بناء مستقبل أكثر إشراقا لشعوبنا وللأجيال القادمة.

جامعة سوهاج

ولفت إلى أن هذا المؤتمر يعد أكبر تجمع سنوي حول العمل المناخي لاتخاذ إجراءات بشأن مجموعة من القضايا الحاسمة لمعالجة حالة الطوارئ المناخية ومناقشة آثرها على البيئة، وجهود تلك الدول المشاركة لمواجهة هذه المشكلة ومعالجتها، وصولًا إلى الوفاء بالتزامات تمويل العمل المناخي في البلدان النامية.

وثمن رئيس الجامعة الدور الريادى للدولة في دفع عجلة التنمية المستدامة والتي تعمل لصالح الأجيال القادمة، مؤكداً أن استضافة مصر لمؤتمر المناخ "cop 27" يضعها في مصاف الدول التي تطبق قواعد التنمية المستدامة.

وأوضح عبد الخالق، إنه تم إختيار جامعة سوهاج ضمن أفضل ١٠ جامعات للمشاركة في مؤتمر COP 27، نظراً لما بذلته من جهود على مدار ٦ أشهر في مجال التغيرات المناخية والبيئية.