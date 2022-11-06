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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الإنجليزي.. رونالدو يقود تشكيل مانشستر يونايتد أمام أستون فيلا

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو نجم فريق مانشستر يونايتد

أعلن تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، التشكيل الأساسي لمواجهة أستون فيلا المقرر لها في الرابعة عصرا على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويتواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ضمن تشكيل مانشستر يونايتد الأساسي أمام أستون فيلا.

تشكيل مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى : دي خيا

خط الدفاع: دالوت - ليندلوف - ليساندرو مارتينيز - لوك شو.

خط الوسط: كاسيميرو - فان دي بيك  - كريستيان إريكسن.

خط الهجوم: ماركوس  راشفورد - جارانتشو - كريستيانو رونالدو.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، بينما يتواجد أستون فيلا في المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة.

 

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