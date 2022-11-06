رئيس جامعة الأقصر يتابع سير امتحانات القبول بالدبلوم التربوي الخاص

تابع الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، سير امتحانات الدبلوم التربوي الخاص، وذلك بمقر كلية الحاسبات والمعلومات، يرافقه الأستاذ الدكتور السعدي الغول عميد كلية الألسن بالغردقة والمشرف العام على سير الامتحانات، والأستاذ الدكتور ممدوح كامل المشرف على مقر الدراسات العليا التربوية، والسيد أحمد الفاضل أمين كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الأقصر.

وتفقد رئيس الجامعة لجان الامتحانات للإطمئنان على حسن سيرها وتذليل أية عقبات قد تواجه الطلاب خلال اداء الامتحانات، مشددًا على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية وتنفيذ خطة الجامعة لضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس مع ضرورة ترك مسافات مناسبة بين الطلاب، وتوفير كافة سبل الراحة لآداء الامتحانات في سهولة ويسر.

أدى الامتحانات القبول للدبلوم الخاص، والتي تأتي طبقًا للبروتوكول المبرم بين جامعتي الأقصر وكلية التربية بالغردقة فرع جنوب الوادي، حوالي400 طالب وطالبة.

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