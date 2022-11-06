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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة نجار مسلح أثر سقوطه من الطابق الثالث بالمنيا

إصابة نجار مسلح بالمنيا
إصابة نجار مسلح بالمنيا

أصيب نجار مسلح إثر سقوطه من الطابق الثالث، بعد إختلال توازنه أثناء العمل علي تركيب شدة خشبية بمنزل في عزبة كدوان التابعة لمركز المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوصل "حسام. ع" 33 سنة إلي المستشفي العام بمدينة المنيا، مصابا بكسر في الساق الأيمن والساعد الإيسر واشتباه كسر بالعمود الفقري.

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أفادت التحريات الأولية لإدارة البحث الجنائي، أن المصاب كان يباشر عمله في تركيب شدة خشبية بعزب كدوان في المنيا، وأثناء ذلك أختل توازنه وسقط من الطابق الثالث، وتم نقله للمستشفي لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتصرف.

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