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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل يستمر الفيدرالي الأمريكي في رفع سعر الفائدة؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن إعلان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، أن أسعار الفائدة القصوى يجب أن تكون أعلى مما كان يعتقد سابقًا، أثار تكهنات كبيرة في أروقة وول ستريت بشأن سقف أسعار الفائدة النهائي.

وفي سبتمبر الماضي، قدرت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر بلوغ النطاق المستهدف من 4.5% إلى 4.75% في عام 2023. إلا أن باول استشهد بالتضخم المرتفع وسوق العمل الضيقة للغاية، مؤكدًا أن البيانات الواردة منذ اجتماع المجلس الأخير تشير إلى أن المستوى النهائي لأسعار الفائدة سيكون أعلى مما كان متوقعاً في السابق.

وجاءت تصريحات جيروم باول، بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، ليوسع حملة تشديد البنك المركزي الأكثر عدوانية منذ الثمانينيات.

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ونقلت "بلومبرج" عن 4 من صانعي السياسة الفيدراليين، قولهم إن ارتفاع أسعار الفائدة يحدث دون إعطاء توقعات دقيقة، في حين قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، يوم الجمعة على قناة "سي إن بي سي" إنه من الممكن تصور أن البنك المركزي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة فوق 5%، على الرغم من أن هذه ليست الخطة الحالية.

وأضافت أن هناك ترجيحات اقتصادية بأن المستوى الذي ستبلغ عنده الأسعار ذروتها سيصل إلى نطاق من 5.5% إلى 5.75%. في حين أكد خبراء التوقعات التي كانت بنسبة 5% أو أعلى في العام المقبل.

إعادة التضخم إلى 2%

قال باول إن الهدف هو أن يكون مقيدًا بدرجة كافية لإعادة التضخم إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، حيث تتمثل إحدى الوسائل في تحديد أسعار فائدة أعلى من التضخم أو التضخم المتوقع، على الرغم من أنه أشار إلى عدة طرق يمكن من خلالها قياس التضخم الأساسي أو توقعات التضخم، فقد قال حول كيفية قياس التضخم "ليس لدي رقم محدد لكم".

الجدير بالذكر أن الأسعار الأساسية للولايات المتحدة، باستثناء المواد الغذائية والطاقة، ارتفعت بنسبة 5.1% في 12 شهرًا حتى سبتمبر، وفقًا للمقياس الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي.

ونقلت "بلومبرج" عن خبير اقتصادي قوله: "وجهة نظرنا بشأن سعر الفائدة النهائي هي تقدير مباشر أكثر من كونها عملية علمية"، مقدرًا نسبة 5% إلى 5.25% كسعر فائدة نهائي.

وأشار إلى وجود مستوى عالٍ من عدم اليقين، مضيفًا: "الافتقار إلى الوضوح يعكس حقيقة أنه ليس لديهم الكثير من الاقتناع في أي من الأساليب القياسية، مما قادهم إلى نهج أكثر تخصصًا يكون حُكميًا بطبيعته".

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تهدئة سوق العمل

أظهر تقرير التوظيف لشهر أكتوبر، والذي صدر يوم الجمعة، تقدمًا طفيفًا فقط بشأن تهدئة سوق العمل في الولايات المتحدة، حيثوعززت الشركات التوظيف الشهر الماضي بأكثر من الرقم المتوقع والبالغ 261,000، كما تسارع متوسط ​​الدخل في الساعة من سبتمبر، في حين ارتفعت البطالة إلى 3.7%..

وفي هذا الصدد، يقول خبير اقتصادي "ما زلنا نشهد سوق عمل ضيقة وما تزال ضغوط الأجور مرتفعة؛ ويجب أن يستمر الاحتياطي الفيدرالي في ذلك".

فضلاً عن ذلك، وفي تصريحات منفصلة يوم الجمعة، قالت سوزان كولينز، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، إن نظرتها لذروة أسعار الفائدة قد ارتفعت منذ سبتمبر، لكنني أعتقد أنه من السابق لأوانه أن نكون أكثر تحديداً بشأن الشكل الذي قد يبدو عليه الأمر في الواقع لأن الأمور ما تزال تتطور.

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