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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شخص وإصابة 3 فى انقلاب سيارة على مفارق توشكى بأبوسمبل

إنقلاب سيارة- ارشيفية
إنقلاب سيارة- ارشيفية

لقى شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرين مساء اليوم الأحد فى حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بمفارق طريق توشكى، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أبوسمبل الدولى،وتم نقل جثة المتوفى إلى المشرحة.   

تلقى الدكتور محمد الدخيلى مدير مرفق إسعاف أسوان، إخطاراً يفيد بمصرع شخص وإصابة 3 أشخاص فى حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بمفارق طريق توشكى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوسمبل الدولى ، والجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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صدام قطار

 ولفظت طالبة أنفاسها الأخيرة، بعد أن صدمها قطار بمنطقة مزلقان كلية الهندسة بأبوالريش قبلى بمدينة أسوان، وتم نقل جثة الطالبة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 وشهدت مدينة أسوان صباح اليوم وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى بسيارة أخرى  أسفر عن مصرع شخصين، وإصابة 3 آخرين ، وتم على الفور نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج اللازم ، بينما تم نقل جثامين الشخصين المتوفين إلى المشرحة.

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نقل مصابين 

وتبين أن المصابين هم: كوثر بدر 28 سنة، والتى أصيبت بإشتباه نزيف داخلي بالبطن، وعرفه أحمد عمر 30 سنة،  أصيب باشتباه نزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة، وإبراهيم حسن 36 سنة، والذى أصيب بكسر بالقدم الأيمن، وأمين إبراهيم، والذى أصيب باشتباه نزيف داخلي بالبطن.

ولفظ شخص يدعي سيد علي أحمد 41 سنة، أنفاسه الأخيرة عند وصوله الاستقبال داخل المستشفى متأثرًا بإصابته وهي اشتباه نزيف بالمخ إثر الحادث ،وإنتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته ، ورفع أثاره من الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام المارة.

وتلقى مرفق إسعاف أسوان تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى  شرق مدينة أسوان، ووجود وفيات ومصابين، ووجه مدير المرفق بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف للتعامل مع الحالات.

وبالانتقال والفحص تبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين، وتم التعامل مع المصابين ونقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، والجثتين إلى المشرحة العمومية تحت تصرف النيابة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

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