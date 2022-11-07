عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر السيارة الكهربائية الخارقة بينينفارينا باتيستا بعد وصولها للسعودية

صدى البلد

تعتبر السيارة الكهربائية الخارقة بينينفارينا باتيستا أحد أشهر السيارات الكهربائية في العالم، وتصدرت السيارة محركات البحث عند الكشف عنها لأول، حيث تتنافس على لقب الأسرع مع سيارات قوية مثل ريماك نيفيرا وأسبارك اويل وكونجسيج جيسكو.

لوسيد ترفع دعوة قضائية بسبب عدم بيع سياراتها

أغلي 5 سيارات سيدان فاخرة في الإمارات.. صور

بينينفارينا باتيستا

وصلت أولى نسخ بينينفارينا باتيستا الى السعودية رسميا وحصلت على اهتمام إعلامي وجماهيري كبير بين عشاق ومحبي السيارات حول العالم، بعد أيام قليلة من افتتاح معرض لوسيد للسيارات الكهربائية.

 

قدمت شركة أوتوموبيلي بينينفارينا سيارتها باتيستا لأول مرة في أسبوع مونتيري للسيارات بالولايات المتحدة عام 2018 تحت اسم PF0، وسيتم انتاج عدد محدود منها، يصل الى 150 نسخة فقط.

بينينفارينا باتيستا

مواصفات السيارة بينينفارينا باتيستا

تستمد السيارة بينينفارينا باتيستا قوتها من أربعة محركات كهربائية، تم تثبيت كل محرك على عجلة، بنتجون معاً قوة ضخمة تصل الى 1900 حصانا (1417 كيلووات)، وعزم أقصى للدوران يصل الى 1696 رطل قدم (2300 نيوتن متر).

 

ستعتمد بينينفارينا باتيستا على بطارية تبلغ طاقتها 120 كيلو وات في الساعة من شركة ريماك الكرواتية، وتتسارع السيارة من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 60 ميلاً في الساعة (96 كيلومترًا في الساعة) في زمن أقل من 2.0 ثانية فقط، مما يجعلها واحد من أسرع 3 سيارات خارقة في العالم.

بينينفارينا باتيستا

تمر كل سيارة بينينفارينا باتيستا بعملية إنتاج شاقة في مصنع أوتوموبيلي بينينفارينا في كامبيانو بإيطاليا، ويستغرق فريق مكون من 10 حرفيين حوالي 1250 ساعة لبناء كل نموذج يدوياً، بنما تصل عدد ساعات انتاج إصدار Anniversario وقت الإنتاج إلى 1340 ساعة بسبب عناصرها المصممة حسب الطلب والتشطيب المطلي يدويًا، وسيتم انتاج 5 فقط منها.

 

وفي الداخل لم تحصل السيارة الإيطالية على الكثير من المقابض والمفاتيح بالطبع، لكن يمكنك استخدم بدلاً من ذلك شاشات تعمل باللمس للتحكم في وظائف مثل تعديلات المقعد وعجلة القيادة.

بينينفارينا باتيستا

تأتي سيارة بينينفيارينا باتيستا من الخارج بتصميم رياضي يعطي انطباعاً بالسرعة والقوة، تتوفر بهيكل أحادي الكاربون خفيف الوزن يساهم في توفير مزيد من المرونة للسيارة مع مصابيح خلفية عائمة وجناح خلفي متحرك للمساعدة في دعم أنظمة الثبات والديناميكية أثناء القيادة، بالإضافة لوظيفة الفرملة الهوائية على الطريق، وتم تزويدها بجنوط معدنية رياضية كبيرة الحجم بقياس 21 بوصة مدعومة بمكابح من السراميك.

 

جاءت بينينفارينا باتيستا من الداخل بكساء من الجلد الذي تم تصنيعه باستخدام تقنيات صديقة للبيئة، فضلاً عن ذلك حصلت المقاعد على تطريزات فاخرة عززت المظهر الفخم للمقصورة، بجانب حصولها على تصميم حاضن لتوفير مستوى مميز من الراحة للقائد والراكب الأمامي.

لم يتم تحديد سعر لم يتم تحديد السعر بشكل رسمي في السعودية، إلا أن سعرها عالمياً يبدأ من 2.5 مليون دولار، ما يعادل حوالي 9 مليون ريال سعودي.

ينينفارينا باتيستا بينينفارينا باتيستا لوسيد بينينفارينا السعودية اسبارك اويل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح يقلص الفارق مع هالاند.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

شاهد .. الفيديو المحذوف لـ عمر كمال و طليقة احمد الفيشاوى

قرار عاجل من التعليم بشأن عدد حصص الصفوف الثلاثة الأولى بالمدارس الابتدائية

مطعم بالتجمع الخامس.. كواليس صورة ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة أمس.. خاص

فرمان من كولر | الأهلي ينسحب من الصفقة المنتظرة

وزير التموين يزف بشرى عن إضافة المواليد.. تفاصيل

ينفقون على التدخين أكثر من الغذاء.. دولة عربية الأولى عالميًا في التدخين

انهيار ملحوظ في أسعار النفط عالميا

موضوعات متعلقة

اودي تكشف عن إصدارات الجيل الجديد من سيارتها الكهربائية Q8 E-Tron | فيديو

أغلي 5 سيارات سيدان فاخرة في الإمارات.. صور

لوسيد ترفع دعوة قضائية بسبب عدم بيع سياراتها

سوق المستعمل.. شيفروليه أوبترا بـ 200 ألف جنيه | تفاصيل

سعر أرخص سيارة سيدان فرنسية موديل 2022 في مصر |تفاصيل

سعر كيا جراند سيراتو موديل 2022 في مصر| صور

سعر جيتور X90 بلس موديل 2023 الجديدة في السعودية.. صور

مرسيدس تفتح باب الحجز على سيارتها الكهربائية EQS .. صور

ترشيحاتنا

1405 للجرام.. سعر الذهب اليوم في مصر على مستوى جميع الأعيرة

خصوبتك في خطر.. عادة شائعة يقوم بها الرجال خطرها أكبر مما نعتقد

ألحق اشتري.. تخفيضات كبيرة على أسعار البيض بالأسواق

لماذا نهى النبي عن سب الأموات؟.. علي جمعة: فيه 10 أسرار

رسائل زينات صدقي إلى الله.. بنت البلد أهدت المصحف لجيرانها وتأخر عليها الإيجار 3 أشهر

استمرار تساقط شهب الثوريات الليلة والقمر يعيق مشاهدتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجميع يتجاهلها.. تعرف على أول علامة للإصابة بـ كورونا

بدون فرهدة ..وداعا لدهون البطن والأرداف للأبد في 3 أسابيع

الحق نفسك.. 3 أطعمة شهيرة يتناولها الملايين قد تؤدي إلى فقدان البصر

ماذا يحدث لجسمك عند وضع السماق على الشاي؟

فيديو

بيكتبوا اسمك بالقلم الرصاص.. ياسمين عز ترد على هجوم مايان السيد

بعد المطرب النقاش .. نجوم اشتغلوا نجارين ودليفري وصبي جزار

اقتحم لوكيشن التصوير.. مؤلف فيلم التاروت يروي تفاصيل طرد صاحب واقعة الكشري

آخرها في الهند.. مشاهد تحبس الأنفاس لانهيار جسور حول العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

اﻟﻤﺰﻳﺪ