سعر السيارة الكهربائية الخارقة بينينفارينا باتيستا بعد وصولها للسعودية

تعتبر السيارة الكهربائية الخارقة بينينفارينا باتيستا أحد أشهر السيارات الكهربائية في العالم، وتصدرت السيارة محركات البحث عند الكشف عنها لأول، حيث تتنافس على لقب الأسرع مع سيارات قوية مثل ريماك نيفيرا وأسبارك اويل وكونجسيج جيسكو.

بينينفارينا باتيستا

وصلت أولى نسخ بينينفارينا باتيستا الى السعودية رسميا وحصلت على اهتمام إعلامي وجماهيري كبير بين عشاق ومحبي السيارات حول العالم، بعد أيام قليلة من افتتاح معرض لوسيد للسيارات الكهربائية.

قدمت شركة أوتوموبيلي بينينفارينا سيارتها باتيستا لأول مرة في أسبوع مونتيري للسيارات بالولايات المتحدة عام 2018 تحت اسم PF0، وسيتم انتاج عدد محدود منها، يصل الى 150 نسخة فقط.

بينينفارينا باتيستا

مواصفات السيارة بينينفارينا باتيستا

تستمد السيارة بينينفارينا باتيستا قوتها من أربعة محركات كهربائية، تم تثبيت كل محرك على عجلة، بنتجون معاً قوة ضخمة تصل الى 1900 حصانا (1417 كيلووات)، وعزم أقصى للدوران يصل الى 1696 رطل قدم (2300 نيوتن متر).

ستعتمد بينينفارينا باتيستا على بطارية تبلغ طاقتها 120 كيلو وات في الساعة من شركة ريماك الكرواتية، وتتسارع السيارة من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 60 ميلاً في الساعة (96 كيلومترًا في الساعة) في زمن أقل من 2.0 ثانية فقط، مما يجعلها واحد من أسرع 3 سيارات خارقة في العالم.

بينينفارينا باتيستا

تمر كل سيارة بينينفارينا باتيستا بعملية إنتاج شاقة في مصنع أوتوموبيلي بينينفارينا في كامبيانو بإيطاليا، ويستغرق فريق مكون من 10 حرفيين حوالي 1250 ساعة لبناء كل نموذج يدوياً، بنما تصل عدد ساعات انتاج إصدار Anniversario وقت الإنتاج إلى 1340 ساعة بسبب عناصرها المصممة حسب الطلب والتشطيب المطلي يدويًا، وسيتم انتاج 5 فقط منها.

وفي الداخل لم تحصل السيارة الإيطالية على الكثير من المقابض والمفاتيح بالطبع، لكن يمكنك استخدم بدلاً من ذلك شاشات تعمل باللمس للتحكم في وظائف مثل تعديلات المقعد وعجلة القيادة.

بينينفارينا باتيستا

تأتي سيارة بينينفيارينا باتيستا من الخارج بتصميم رياضي يعطي انطباعاً بالسرعة والقوة، تتوفر بهيكل أحادي الكاربون خفيف الوزن يساهم في توفير مزيد من المرونة للسيارة مع مصابيح خلفية عائمة وجناح خلفي متحرك للمساعدة في دعم أنظمة الثبات والديناميكية أثناء القيادة، بالإضافة لوظيفة الفرملة الهوائية على الطريق، وتم تزويدها بجنوط معدنية رياضية كبيرة الحجم بقياس 21 بوصة مدعومة بمكابح من السراميك.

جاءت بينينفارينا باتيستا من الداخل بكساء من الجلد الذي تم تصنيعه باستخدام تقنيات صديقة للبيئة، فضلاً عن ذلك حصلت المقاعد على تطريزات فاخرة عززت المظهر الفخم للمقصورة، بجانب حصولها على تصميم حاضن لتوفير مستوى مميز من الراحة للقائد والراكب الأمامي.

لم يتم تحديد سعر لم يتم تحديد السعر بشكل رسمي في السعودية، إلا أن سعرها عالمياً يبدأ من 2.5 مليون دولار، ما يعادل حوالي 9 مليون ريال سعودي.