لوسيد ترفع دعوة قضائية بسبب عدم بيع سياراتها

رفعت شركة لوسيد المتخصصة في إنتاج السيارات الكهربائية دعوة قضائية في ولاية تكساس الأمريكية تتهم فيها قواعد الولاية بشأن وكلاء المبيعات بعرقلة قدرتها على بيع سياراتها الكهربائية والمعروفة باسم "الحماية الاقتصادية"، لتنضم لمنافستها تسلاً، والتي رفعت دعوى قضائية مشابهه سابقاً.

Air Sedan

قالت "لوسيد" في دعتها القضائية إن الولاية تتصرف بشكل غير عادل في المنافسة، حيث تجبر الشركات على بيع منتجاتها من خلال الوكلاء المعتمدين.

أكدت لوسيد أن مبيعاتها المباشرة وخدمة ما بعد البيع الداخلية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا، وسيؤدي استخدام تاجر مستقل للإضرار بأعمالها، وستفقد الشركة حلقة التواصل المباشر والسريعة مع عملائها بسبب وجود طرف ثالث بين الشركة والزبائن.

Air Sedan

يذكر أن شركة لوسيد تقوم بتسويق سياراتها عبر الإنترنت ومن خلال شبكة من صالات العرض المملوكة لها، ولا تعتمد على وكلاء محليين.

جاءت هذه القضية في وقتت تتعرض فيه الشركة لعدة مشاكل تتعلق بحجم إنتاجها للسيارات، حيث تكافح لتطوير أعمالها من خلال بيع سيارة Air Sedanالفاخرة، والتي يبلغ سعرها أكثر من 100000 دولار.

Air Sedan

خفضت لوسيد عدد الإنتاج المستهدف في عام 2022، حيث تلقت أكثر من 37000 حجز مسبق للسيارة Air Sedan الفاخرة في الربع الثاني، بينما قامت بإنتاج 1398 سيارة فقط خلال الربع الثالث.

صرحت شركة لوسيد موتورز لصناعة السيارات الكهربائية في وقت سابق إن صندوق الاستثمار العام السعودي كان من بين أكبر الداعمين للشركة خلال أزمة الإمدادات الأخيرة.

Air Sedan

وقالت إن السيادة السعودية، بصفتها المستثمر الرئيسي في الشركة بحصة تزيد عن 60٪، لم تضغط على الشركة في الوقت الذي واجهت فيه أزمات في سلسلة التوريد، مما أدى إلى خفض الإنتاج مرتين هذا العام.

حصلت لوسيد على استثمارات بقيمة 3.4 مليار دولار من التمويل والحوافز لإنشاء مصنع في السعودية، وقال بيتر رولينسون، الرئيس التنفيذي وكبير مسؤولي التكنولوجيا في الشركة، ان لوسيد تهدف لإنتاج 150 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2027.