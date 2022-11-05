سوق المستعمل.. أفضل 5 سيارات بسعر 200 ألف جنيه| صور

يضم السوق المصري العديد من السيارات الاقتصادية المستعملة بأسعار منخفضة تناسب احتياجات المواطنين اليومية مثل الذهاب للعمل والسفر، وتعد حلاً اقتصاديا بديلاً للسيارات الجديدة التي شهدت أسعارها زيادات هائلة خلال عام 2022 .

يستعرض صدى البلد في السياق التالي 5 سيارات مستعملة شهيرة في السوق المصري بأسعار تبدأ من 200 ألف جنيه.

فيات بونتو موديل 2011

فيات بونتو موديل 2011

جاءت السيارة فيات بونتو موديل 2011 بمحرك 1300 سي سي، مقترن بناقل حركة يدوي "مانيوال يتألف من 5 سرعات، فبريقة بالكامل بدون دهانات، وقطعت مسافة 50 كيلومتر حسب أعلان البيع عبر الأنترنت، ومزودة بـعدد 2 من الوسائد الهوائية، وتكييف، وباور سترينج، وفرامل ABS ، وتكييف زجاج كهربائي.

يبدأ سعر السيارة فيات بونتو موديل 2011 بـ 200 ألف جنيه، وقد تختلف الأسعار حسب حالة الإصدار ومستوى التجهيزات الخاصة به.

هيونداي فيرنا موديل 2017

هيونداي فيرنا موديل 2017

تتوفر السيارة هيونداي فيرنا موديل 2017 بمحرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 105 حصانا، مع سرعة لفة في الدقيقة الواحدة حتى 5800 مع ناقل حركة يدوي "مانيوال"، ونظام جر أمامي، وقعت مسافة تصل الى 120 ألف كيلو حسب أعلان البيع عبر الأنترنت، فبريقة بالكامل.

يبدأ سعر السيارة هيونداي فيرنا موديل 2017 بـ 200 ألف جنيه، وقد تختلف الأسعار حسب حالة الإصدار ومستوى التجهيزات الخاصة به.

لادا جرانتا موديل 2021

لادا جرانتا موديل 2021

تستمد السيارة لادا جرانتا موديل 2021 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 98 حصانا، مقترن بناقل حركة يدوي أو أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوى الى 175 حصانا، وقطعت مسافة تصل الى 90 كيلومتر حسب أعلان البيع عبر الأنترنت.

يبدأ سعر السيارة لادا جرانتا موديل 2021 بـ 200 ألف جنيه، وقد تختلف الأسعار حسب حالة الإصدار ومستوى التجهيزات الخاصة به.

شيفروليه أوبترا موديل 2015

شيفروليه أوبترا موديل 2015

حصلت السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2015 على محرك سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يولد قوة 110 حصان، و عزم اقصى للدوران 147 نيوتن/متر، متصلة بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات، وقطعت مسافة تصل الى 10 آلاف كيلومتر حسب أعلان البيع عبر الأنترنت.

يبدأ سعر السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2015 بـ 200 ألف جنيه، وقد تختلف الأسعار حسب حالة الإصدار ومستوى التجهيزات الخاصة به.

نيسان صني موديل 2012

نيسان صني موديل 2012

وتمتاز السيارة نيسان صني موديل 2012 وهي من اشهر السيارات بقوتها وحجمها الذي يتناسب مع كل الفئات حيث تأتي بمحرك سعه 1600 سي سي يضخ قوة تصل الى 118 حصانا، متصل بناقل حركة أوتوماتيك رباعي السرعات أو مانيوال خماسي السرعات حسب الفئة، وتبلغ سعة وتانك البنزين 50 لتر.

يبدأ سعر السيارة نيسان صني موديل 2012 في السوق المصري للسيارات المستعملة بـ 200 ألف جنيه تقريباً.