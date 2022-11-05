أرخص 5 سيارات سيدان في المغرب تبدأ بـ 150 ألف درهم| صور

يضم السوق المغربي إصدارات متنوعة من سيارات السيدان الشهيرة، والمعروفة باقتصاديتها وقيمتها العالية مقابل السعر، وتتميز بالعديد من المواصفات الفنية والتجهيزات الرائدة التي تحقق لها اعتمادية كبيرة.

رينو ميجان موديل 2022

رينو ميجان موديل 2022

تتوفر السيارة رينو ميجان موديل 2022 بنوعين من المحركات:

جاء المحرك الأول رباعي الأسطوانات، بسعة 2000 سي سي، ينتج قوة تصل الى 150 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 193 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى لـ 207 كيلومتر في الساعة، ويمكنها التسارع من نقطة الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تصل الى 9.9 ثانية.

يأتي المحرك الأول رباعي الأسطوانات، بسعة 1600 سي سي، يولد مستوى طاقة يصل الى 115 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من نوع CVT، و 156 نيوتن/ متر من العزم الأقصى للدوران، وتصل سرعتها القصوى لـ 180 كيلومتر في الساعة، وتتسارع من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تصل الى 11.8 ثانية.

أسعار السيارة رينو ميجان موديل 2022:

رينو ميجان موديل 2022 الفئة الأولى بسعر 215,900 درهم.

رينو ميجان موديل 2022 الفئة الثانية بسعر 237,900 درهم.

رينو ميجان موديل 2022 الفئة الثالثة بسعر 257,900 درهم.

رينو ميجان موديل 2022 الفئة الرابعة بسعر 282,900 درهم.

هوندا سيفيك موديل 2022

هوندا سيفيك موديل 2022

تضم السيارة هوندا سيفيك موديل 2022 محرك رباعي الأسطوانات 1600 سي سي، بقوة 123 حصانا، وعزم دوران 151 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 200 كم/ساعة، بالإضافة إلى محرك 2000 سي سي، بقوة 158 حصانا، و 187 نيوتن/متر من عزم الدوران مدعوم بناقل حركة اوتوماتيكي الأداء أيضا يعمل عبر تقنية الدفع الامامي.

أسعار السيارة هوندا سيفيك موديل 2022:

هوندا سيفيك موديل 2022 الفئة الأولى بسعر 298.950 درهم.

هوندا سيفيك موديل 2022 الفئة الثانية بسعر 343.950 درهم.

سكودا سوبيرب موديل 2022

سكودا سوبيرب موديل 2022

تستمد السيارة سكودا سوبيرب موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 2000 سي سي، قادر على انتاج 268 حصانا، وعزم دوران يبلغ 350 نيوتن/متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي دفع كلي، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 250 كم/ساعة، مع إمكانية الانطلاق من النقطة 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 5.6 ثانية.

أسعار السيارة سكودا سوبيرب موديل 2022:

تبدأ أسعار السيارة سكودا سوبيرب موديل 2022 بـ 299 ألف درهم.

هيونداي أكسنت موديل 2022

هيونداي أكسنت موديل 2022

تعتمد السيارة هيونداي أكسنت موديل 2022 على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يضخ قوة تصل الى 123 حصانا، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي أو يدوي، ونظام جر أمامي، وعزم أقصى للدوران يصل الى 151 نيوتن متر، وتصل سرعتها القصوى الى 193 كيلومتر في الساعة، وتصل قدرتها على التسارع انطلاقا من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 11.3 ثانية.

أسعار السيارة هيونداي أكسنت موديل 2022:

هيونداي أكسنت موديل 2022 الفئة الأولى بسعر 179,000 درهم.

هيونداي أكسنت موديل 2022 الفئة الثانية بسعر 200,000 درهم.

هيونداي أكسنت موديل 2022 الفئة الثالثة بسعر 221,000 درهم.

هيونداي أكسنت موديل 2022 الفئة الرابعة بسعر 242,000 درهم.

سيتروين C-elysee موديل 2022

سيتروين C-elysee موديل 2022

حصلت السيارة سيتروين C-elysee موديل 2022 على محرك 1600 سي سي، يضخ قوة تصل الى 92 حصانا، مقترن بناقل حركة يدوي، وعزم دروان يصل الى 150 نيوتن/متر، ونظام جر أمامي، وتصل سرعتها القصوى الى 180 كيلومتر في الساعة، وتصل قدرتها على التسارع من وضع الثبت حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 12.7 ثانية.

أسعار السيارة سيتروين C-elysee موديل 2022:

سيتروين C-elysee موديل 2022 الفئة الثانية بسعر 151,900 درهم.

سيتروين C-elysee موديل 2022 الفئة الأولى بسعر 158,400 درهم.

سيتروين C-elysee موديل 2022 الفئة الثالثة بسعر 165,900 درهم.