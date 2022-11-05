بورصة السيارات.. ثبات أسعار فيات تيبو موديل 2022 | صور

شهدت السيارة فيات تيبو موديل 2022 ثباتاً في أسعارها الرسمية، حيث تبدأ من 400 ألف جنيه للفئة الأولى، وتتوفر بخمسة فئات في السوق المصري، ثلاثة منها بتصميم سيدان، واثنان بتصميم هاتشباك.

فيات تيبو موديل 2022

مواصفات السيارة فيات تيبو موديل 2022

تتوفر السيارة فيات تيبو موديل 2022 بالعديد من أنظمة الأمن والسلامة أبرزها فرامل ABS مانعة للانغلاق، ونظام الوسائد الهوائية، وزجاج كهربائي، ومثبت سرعة، ونظام متابعة ضغط الإطارات، ونظام التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، وقفل مركزي.

فيات تيبو موديل 2022

تعتمد السيارة فيات تيبو موديل 2022 على علبة تروس أوتوماتيكية تتألف من 6 سرعات، ومحرك ينتج قوة تصل الى 110 حصانا، رباعي الأسطوانات، بسعة 1600 سي سي، ومنظومة دفع أمامي للعجلات، وعزم أقصى للدوران يبلغ 152 نيوتن/متر.

فيات تيبو موديل 2022

تبلغ السرعة القصوى للسيارة فيات تيبو موديل 2022 نحو 192 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلو متر في الساعة خلال 11.2 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاكها للوقود 6.3 لتر عندما تقطع مسافة 100 كيلومتر.

فيات تيبو موديل 2022

الأسعار الرسمية للسيارة فيات تيبو موديل 2022

الفئة الأولى فيات تيبو موديل 2022 سيدان بسعر 400 ألف جنيه.

الفئة الثانية فيات تيبو موديل 2022 سيدان بسعر 450 ألف جنيه.

الفئة الثالثة فيات تيبو موديل 2022 سيدان بسعر 500 ألف جنيه.

الفئة الأولى فيات تيبو موديل 2022 هاتشباك بسعر 450 ألف جنيه.

الفئة الثانية فيات تيبو موديل 2022 هاتشباك بسعر 525 ألف جنيه.