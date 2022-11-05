عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة السيارات.. ثبات أسعار فيات تيبو موديل 2022 | صور

فيات تيبو موديل 2022
فيات تيبو موديل 2022

شهدت السيارة فيات تيبو موديل 2022 ثباتاً في أسعارها الرسمية، حيث تبدأ من 400 ألف جنيه للفئة الأولى، وتتوفر بخمسة فئات في السوق المصري، ثلاثة منها بتصميم سيدان، واثنان بتصميم هاتشباك.

تبدأ من 60 ألف ريال.. 5 سيارات سيدان جديدة للشراء من السعودية | صور

بورصة السيارات| زيادة رسمية جديدة على أسعار MG ZS موديل 2022.. صور

فيات تيبو موديل 2022

مواصفات السيارة فيات تيبو موديل 2022

تتوفر السيارة فيات تيبو موديل 2022 بالعديد من أنظمة الأمن والسلامة أبرزها فرامل ABS مانعة للانغلاق، ونظام الوسائد الهوائية، وزجاج كهربائي، ومثبت سرعة، ونظام متابعة ضغط الإطارات، ونظام التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، وقفل مركزي.

فيات تيبو موديل 2022

تعتمد السيارة فيات تيبو موديل 2022 على علبة تروس أوتوماتيكية تتألف من 6 سرعات، ومحرك ينتج قوة تصل الى 110 حصانا، رباعي الأسطوانات، بسعة 1600 سي سي، ومنظومة دفع أمامي للعجلات، وعزم أقصى للدوران يبلغ 152 نيوتن/متر.

فيات تيبو موديل 2022

تبلغ السرعة القصوى للسيارة فيات تيبو موديل 2022 نحو 192 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلو متر في الساعة خلال 11.2 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاكها للوقود 6.3 لتر عندما تقطع مسافة 100 كيلومتر.

فيات تيبو موديل 2022

الأسعار الرسمية للسيارة فيات تيبو موديل 2022

الفئة الأولى فيات تيبو موديل 2022 سيدان بسعر 400 ألف جنيه.

الفئة الثانية فيات تيبو موديل 2022 سيدان بسعر 450 ألف جنيه.

الفئة الثالثة فيات تيبو موديل 2022 سيدان بسعر 500 ألف جنيه.

الفئة الأولى فيات تيبو موديل 2022 هاتشباك بسعر 450 ألف جنيه.

الفئة الثانية فيات تيبو موديل 2022 هاتشباك بسعر 525 ألف جنيه.

فيات تيبو موديل 2022 سيدان هاتشباك فيات بورصة السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يعلن رحيله عن قناة الزمالك.. تفاصيل

شفاف ولا بطانة.. فستان إلهام شاهين يثير الجدل|شاهد

مصرع 5 من أسرة واحدة.. شاهد| اللقطات الأولى لحادث محور الضبعة

130 جنيها للجملي.. أسعار اللحوم البلدي والمجمدة اليوم السبت 5 نوفمبر 2022

أحمد حسن: 7 رعاة للنادي الأهلي في الموسم الجديد

العربية إتعجنت.. عبد الستار يفقد زوجته وأبنائه الثلاثة في حادث مأساوي بمطروح| القصة الكاملة

ماتت «أوفر دوس».. التحريات: سيدة الجيزة مصابة بالإيدز بسبب علاقاتها المتعددة|ما القصة؟

بالأحمر الناري.. بشرى تبهر متبعيها بهذه الإطلالة| شاهد

موضوعات متعلقة

بورصة السيارات| زيادة رسمية جديدة على أسعار MG ZS موديل 2022.. صور

أخبار السيارات.. أشهر هاتشباك في مصر بـ 130 ألف جنيه.. 5 موديلات سيدان جديدة للشراء من السعودية

بورصة السيارات.. 100 ألف جنيه زيادة في أسعار رينو داستر موديل 2022

أحدث أسعار لكزس ES موديل 2022 في السعودية | تفاصيل

بورصة السيارات|زيادة 180 ألف جنيه على أسعار شيفروليه كابتيفا موديل 2022.. صور

تويوتا تكشف عن 3 إصدارات جديدة للطرق الوعرة بمعرض سيما| صور

سوق المستعمل.. أشهر هاتشباك في مصر بـ 130 ألف جنيه| صور

تبدأ من 60 ألف ريال.. 5 سيارات سيدان جديدة للشراء من السعودية | صور

ترشيحاتنا

حاجة مُلحة .. تفاصيل مشاركة رئيس وزراء باكستان بمؤتمر COP-27

موقف الثلاثي أكينولا وفتوح وعبدالغني من الإصابة في الزمالك

سحر رامي تكشف حقيقة ارتداء الحجاب واعتزال الفن.. فيديو

الهزار القاتل| طالب يكسر دماغ زميله بسبب اللعب في الشارع ..التفاصيل الكاملة

يتجاهل آلام الشعب .. هجوم حاد على بايدن بسبب خطته لشل قطاع الفحم بأمريكا

عندها وحشة جميلة.. أول حديث للفنانة شيرين بعد خروجها من المستشفى| فيديو جراف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خليط البصل والليمون على الريق يحيمك من أمراض خطيرة

فستان محتشم.. أصالة تخطف الأنظار رفقة زوجها وأبنائها| شاهد

دخلت الإسلام والعالم بيتكلم عنها .. من هى عارضة الأزياء مارين الحيمر

أمريكا.. ثعبان يهاجم طبيبه البيطري ويعتصر جسده بالكامل | شاهد

فيديو

عندها وحشة جميلة.. أول حديث للفنانة شيرين بعد خروجها من المستشفى| فيديو جراف

نهاية رسالتي.. مارين الحيمر تكشف كيفية دخولها الإسلام وهكذا علقت |فيديو جراف

بعد الحديث عن زواجها من محمود عبد العزيز.. إيناس الدغيدي تجيب بصراحة

عندي ألعاب حلوة هتعجبكم.. تفاصيل صادمة في جريمة التحرش بأطفال الدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

مني أحمد

الشخصية المصرية

مجدي أبوزيد

التعليم الفنى الصناعي والتنمية الاقتصادية

اﻟﻤﺰﻳﺪ