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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة السيارات| زيادة رسمية جديدة على أسعار MG ZS موديل 2022.. صور

صدى البلد

شهدت أسعار السيارة MG ZS موديل 2022 زيادة رسمية جديدة في السوق المصري على جميع فئاتها المطروحة محلياً، وتنتمي السيارة الى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتتميز بتصميمها الشبابي، ومقصورتها الرحبة.

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MG ZS موديل 2022

الأسعار الرسمية السيارة للسيارة MG ZS موديل 2022

السيارة MG ZS موديل 2022 الفئة الأولى CLASSIC بسعر 489,990 جنيه.

السيارة MG ZS موديل 2022 الفئة الثانية COMFORT بسعر 509,990 جنيه.

السيارة MG ZS موديل 2022 الفئة الثالثة بسعر 529,990 جنيه.

MG ZS موديل 2022

مواصفات السيارة MG ZS موديل 2022

تعتمد السيارة MG ZS موديل 2022 رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يضخ قوة تصل الى 123 حصانا، و 135 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء، وتصل قدرتها على التسارع من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 10.9 ثانية.

 

MG ZS موديل 2022

تتوفر السيارة MG ZS موديل 2022 مكيف للهواء، بالإضافة إلى نظام صوتي مكون من 4 مكبرات صوتية، ويصل إلى 6 مكبرات للفئة عالية التجهيز، وزجاج كهربائي، وقفل مركزي، إلى جانب فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، و برنامج التوازن الإلكتروني ESP.

 

جاءت السيارة MG ZS موديل 2022 بمرايات جانبية كهربائية التحكم، وبلوتوث، ونظام صوتي ترفيهي، ومثبت سرعة، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا، وزجاج كهربائي للأربعة أبواب، مصابيح ضباب أمامية مع إضاءة نهارية LED،  بينما ترتكز على جنوط رياضية يتراوح قياسها بين 16 و 17 بوصة.

MG ZS موديل 2022

تأتي السيارة MG ZS موديل 2022 من الداخل بمثبت سرعة، إمكانية ضبط المرايات الجانبية كهربائيًا، وبلوتوث ، وإمكانية تشغيل محرك السيارة بدون مفتاح، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وقضبان سقف، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، و مكيف هواء أتوماتيك.

 

MG ZS موديل 2022 mg zs SUV السيارات الرياضية

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