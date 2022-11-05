لو هتجيب من الإمارات.. مازدا 6 موديل 2022 بـ550 ألف جنيه|صور

تعتبر العلامة التجارية مازدا أحد أشهر شركات صناعة السيارات في العالم، وتقدم العديد من السيارات القوية في السوق الإماراتي، ويأتي في مقدمتها السيارة مازدا 6 موديل 2023، وهي من سيارات السيدان ذات الشعبية الكبيرة والتي يمكن شرائها من الإمارات.

مازدا 6 موديل 2023

مواصفات السيارة مازدا 6 موديل 2022

جاءت السيارة مازدا 6 موديل 2023 بتصميم خارجي شبابي وعصري، يتمتع بديناميكية عالية، وتتوفر بمصابيح أمامية LED، وإضاءة أمامية نهارية، ومرايا جانبية مع طي تلقائي، وعجلات باللون الأسود بقياس 19 بوصة، وفتحة سقف كهربائية زجاجية، ومساحات زجاج مع مستشعر المطر، ونظام دخول ذكي بدون مفتاح.

مازدا 6 موديل 2023

تستمد السيارة مازدا 6 موديل 2023 قوتها من محرك تيربو رباعي الإسطوانات، بسعة 2500 سي سي، يضخ قوة تصل الى 231 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 420 نيوتن متر، وتصل سرعتها القصوى إلى 239 كيلومتار في الساعة، وتبلغ سعة خزان الوقود نحو 62 لترا، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات موجه إلى نظام دفع أمامي.

تتوفر السيارة مازدا 6 موديل 2023 بالعديد من تجهيزات الأمن والسلامة وأنظمة مساعدة السائق أبرزها وسائد هوائية أمامية وجانبية مزدجة، وفرامل مانعة للانغلاق ABS ، وتوزيع قوة الفرامل إلكترونيًّا، ونظام التحكم في الجر، وفرامل يد كهربائية مع ميزة التفعيل الآلي، و نظام التحكم الديناميكي في الثبات.

مازدا 6 موديل 2023

توفر السيارة مازدا 6 موديل 2023 من الداخل توفر تجربة قيادة مريحة وممتعة بفضل مقصورتها الأنيقة ، بداية من الدخول الذكي، وتتسع لخمسة مقاعد قابلة للتعديل الكهربائي، ومقود قيادة من الجلد متعدد الوظائف، ونظام ملاحة، ونظام صوت يتألف من 11 مكبر صوت، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكي بالكامل، وميزة العرض على الزجاج الأمامي، ودعم الأوامر الصوتية، ودعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

مازدا 6 موديل 2023

أسعار السيارة مازدا 6 موديل 2023

مازدا 6 موديل 2023 الفئة الأولى SEDAN Sبسعر 550,715 ألف جنيه

مازدا 6 موديل 2023 الفئة الثانية SEDAN V بسعر 621,984 ألف جنيه

مازدا 6 موديل 2023 الفئة الثالثة SUNROOF V بسعر 628,463 ألف جنيه