أحدث أسعار لكزس ES موديل 2022 في السعودية | تفاصيل

تعتبر سيارة لكزس ES موديل 2022 أحد أشهر الإصدارات الفارهة للعلامة التجارية اليابانية في السوق السعودي، وتتميز بتصميمها الفاخر وتجهيزاتها القوية، بالإضافة للعديد من وسائل الترفيه، ووسائل الأمن والسلامة.

لكزس ES موديل 2022

مواصفات السيارة لكزس ES موديل 2022

تتوفر السيارة لكزس ES موديل 2022 بثلاثة خيارات من المحركات، تتميز جميعها بميزة الحقن الإلكتروني للوقود D-4S.

محرك سداسي الأسطوانات V6 سعة 3.5 لتر يضخ قوة تصل الى 300 حصان، مع ناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات.

محرك رباعي الأسطوانات L4 مدعوم بمحرك كهربائي سعة 2.5 لتر يضخ قوة تصل الى 214 حصان مع ناقل حركة E-CVT.

محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 2500 سي سي، يضخ قوة تصل الى 204 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

لكزس ES موديل 2022

جاءت السيارة لكزس ES موديل 2022 بأبعاد هيكلية بلغت 4975 للطول، 1865 للعرض، و 1445 للارتفاع، وشبك مقلم بخطوط أمامية متباعدة، مدعماً بمجموعة حماية من الكروم الأسود.

وتتوفر لكزس ES موديل 2022 بمصابيح LED ،ومصابيح أمامية ثلاثية الشعاع، وجناح خلفي رياضي، ونظام الدخول الذكي، وباقة الرفاهية من لكزس، وجنوط 17 أو 18 أو 19 بوصة حسب الفئة، ودعم لنظام أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

لكزس ES موديل 2022

أحدث أسعار السيارة لكزس ES موديل 2022 في السعودية

لكزس ES موديل 2022 الفئة الأولى ES 250 Elegant (AA) بسعر 197,823 ريال.

لكزس ES موديل 2022 الفئة الثانيةES 300h Hybrid (AH) بسعر 203,550 ريال.

لكزس ES موديل 2022 الفئة الثالثةES 300h Hybrid Plus (BH) بسعر 245,111 ريال.

لكزس ES موديل 2022 الفئة الرابعة ES 250 Excellence Plus (BD) بسعر 250,815 ريال.

لكزس ES موديل 2022 الفئة الخامسة ES 350 Elite (CC) بسعر 256,910 ريال.

لكزس ES موديل 2022 الفئة السادسة ES 300h Hybrid Executive (HH) بسعر 271,124 ريال.