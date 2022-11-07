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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نادية الجندي: سأغلق أي صفحة تتحدث بلساني

نادية الجندي
نادية الجندي

عبّرت الفنانة نادية الجندي، عن استيائها الشديد لاحتيال بعض الصفحات على السوشيال ميديا وادعائهم بانها من تحادثهم.

 

كتبت نادية الجندي، من خلال حسابها الرسمي على “الانستجرام”: “ليس لدى أي أكونت رسمي علي #التيك_توك وهذه الصفحه لا تمت لي بأي صله وأنا مش ضد أي حد من المعجبين بعمل صفحات ليا لكن يجب التنوية أنها صفحه فانز ولا يتحدث بلساني”.


وتابعت: “وإن شاء الله سيتم أنشاء صفحه رسمية موثقة قريباً علي التيك توك وغلق أي صفحه تتحدث بلساني علي أي وسيلة في جميع مواقع التواصل الإجتماعي”.
 

ألفت إمام توضح تفاصيل خلافها مع نادية الجندي | فيديو

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كما اضافت: “وكل صفحاتي الرسمية الموثقة بالعلامة الزرقاء سواء علي الفيس بوك والإنستجرام وتويتر هما دول الأكونتات الرسمية التي تخصني فقط .. وشكراً”.

يذكر أن حلت الفنانة ألفت إمام، ضيفة علي الإعلامية ياسمين عز ببرنامج" كلام الناس" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"، للحديث عن كواليس بداية دخولها مجال الفن.

وتحدثت ألفت إمام خلال حوارها بالبرنامج، عن سبب خلافها مع الفنانة نادية الجندي، بفيلم الشطار، مضيفا:" صورت مشاهد داخل السجن وكان فيه جمل مهمة مظهرتش فيها"

وأوضحت:" لقيت مشاهدي صوت بس من غير صورة، متابعا:" فرحت جدا بالعمل مع نادية الجندي ومعنديش مشكلة معاها ولكن كان خلافي علي عدم ظهوري والاكتفاء بالصوت فقط".

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