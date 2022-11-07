نادية الجندي: سأغلق أي صفحة تتحدث بلساني

عبّرت الفنانة نادية الجندي، عن استيائها الشديد لاحتيال بعض الصفحات على السوشيال ميديا وادعائهم بانها من تحادثهم.
كتبت نادية الجندي، من خلال حسابها الرسمي على “الانستجرام”: “ليس لدى أي أكونت رسمي علي
#التيك_توك وهذه الصفحه لا تمت لي بأي صله وأنا مش ضد أي حد من المعجبين بعمل صفحات ليا لكن يجب التنوية أنها صفحه فانز ولا يتحدث بلساني”.
وتابعت: “وإن شاء الله سيتم أنشاء صفحه رسمية موثقة قريباً علي التيك توك وغلق أي صفحه تتحدث بلساني علي أي وسيلة في جميع مواقع التواصل الإجتماعي”.
كما اضافت: “وكل صفحاتي الرسمية الموثقة بالعلامة الزرقاء سواء علي الفيس بوك والإنستجرام وتويتر هما دول الأكونتات الرسمية التي تخصني فقط .. وشكراً”.
يذكر أن حلت الفنانة ألفت إمام، ضيفة علي الإعلامية ياسمين عز ببرنامج" كلام الناس" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"، للحديث عن كواليس بداية دخولها مجال الفن.
وتحدثت ألفت إمام خلال حوارها بالبرنامج، عن سبب خلافها مع الفنانة نادية الجندي، بفيلم الشطار، مضيفا:" صورت مشاهد داخل السجن وكان فيه جمل مهمة مظهرتش فيها"
وأوضحت:" لقيت مشاهدي صوت بس من غير صورة، متابعا:" فرحت جدا بالعمل مع نادية الجندي ومعنديش مشكلة معاها ولكن كان خلافي علي عدم ظهوري والاكتفاء بالصوت فقط".