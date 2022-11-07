عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عمدة طوكيو تطلب توسيع مجالات التعاون مع جامعة القاهرة

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة وعمدة طوكيو

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، كويكي يوريكو عمدة مدينة طوكيو اليابانية والوفد المرافق لها، لبحث سبل التعاون في مجالات التعليم والثقافة والسلام، وذلك ضمن زيارتها الرسمية إلى مصر للمشاركة في مؤتمر قمة المناخ COP27.

وتطرق النقاش إلى العديد من مجالات التعاون وتبادل الخبرات التعليمية والبحثية ضمن نطاق التعاون المشترك، وتم الاتفاق على إعداد بروتوكول تعاون مشترك لتعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات.

كما تم النقاش حول تجربة عمدة طوكيو خلال دراستها في قسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة، والتعرف على تجربتها في إدارة محافظة طوكيو وكوزيرة للدفاع وإلقاء الضوء على تجربتها للاستفادة من خبراتها الإدارية.

واسترجعت عمدة طوكيو، خلال اللقاء، الأعوام التي قضتها في جامعة القاهرة، معربة عن امتنانها لتلك الفترة وتأثيرها في حياتها وعلى ما وصلت إليه الآن.
 

txt

آداب القاهرة تستقبل عمدة طوكيو بالكلية.. صور

txt

حقوق القاهرة تعلن عن شروط الاشتراك بفريق كرة القدم


وقال الدكتور الخشت، إن جامعة القاهرة تعتز بخريجيها في كافة المجالات ومن جميع دول العالم، والذين يتولون العديد من المناصب القيادية في العالم، وتعتبر نجاحهم نجاحًا لجامعة القاهرة، مشيدًا بالتعاون المصري الياباني في العديد من المشروعات.

وتعد عمدة طوكيو كويكي يوريكو، أبرز خريجي كلية الآداب جامعة القاهرة قسم علم الاجتماع حيث تخرجت عام 1976، واتجهت للعمل السياسي فأصبحت عضوا في مجلس الشيوخ ثم عضوا في مجلس النواب على مدار عدة دورات متتالية، كما شغلت منصب وزير الدفاع في اليابان، وانتخبت كأول سيدة تشغل منصب عمدة طوكيو.

عمدة مدينة طوكيو طوكيو اليابانية قمة المناخ COP27 جامعة القاهرة مؤتمر قمة المناخ كلية الاداب جامعة القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1405 للجرام.. سعر الذهب اليوم في مصر على مستوى جميع الأعيرة

الحق اشتري الجرام يبدأ من 819 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

شاهد .. الفيديو المحذوف لـ عمر كمال و طليقة احمد الفيشاوى

تعليق الإسماعيلي على "كرش" صالح جمعة.. تفاصيل

مستثمر جديد .. فرج عامر يفجر مفاجأة حول بيع نادى بيراميدز | تفاصيل

فرمان من كولر | الأهلي ينسحب من الصفقة المنتظرة

ميدو يكشف مفاجأة كبرى بشأن استبعاد الشناوي من قائمة منتخب مصر

الحمد لله ومحمد صلاح ساجدا.. احتفال صادم لـ كلوب بفوز ليفربول أمام توتنهام

ترشيحاتنا

مؤتمر المناخ COP27.. الوفد الروسي يصل إلي شرم الشيخ

مراقبة أممية لـ صدى البلد: قمة شرم الشيخ حاسمة وخطوة نحو تحقيق أهدافنا

صالح جمعة يثير الجدل بظهور غريب مع الإسماعيلي

الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية مع زعماء الدول.. فيديو

تخريج 117 متعافيا جديدا وعلاج 11258 مريض إدمان خلال 10 أشهر

بث مباشر.. انطلاق مؤتمر المناخ كوب 27 بحضور الرئيس السيسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيبة دنيا سمير غانم تثير جدلا في أحدث ظهور لها| لن تتوقع السبب

أحزنت الجميع.. تعرف على سبب وفاة شقيقة شحتة كاريكا بعمر العشرينات

نشرة المرأة..عادة شائعة يقوم بها الرجال خطرها أكبر مما نعتقد.. وتعرف على أول علامة للإصابة بـ كورونا

غيرت السماء للون الدم.. تفاصيل عاصفة جيومغناطيسية كادت تبيد الأرض

فيديو

بيكتبوا اسمك بالقلم الرصاص.. ياسمين عز ترد على هجوم مايان السيد

بعد المطرب النقاش .. نجوم اشتغلوا نجارين ودليفري وصبي جزار

اقتحم لوكيشن التصوير.. مؤلف فيلم التاروت يروي تفاصيل طرد صاحب واقعة الكشري

آخرها في الهند.. مشاهد تحبس الأنفاس لانهيار جسور حول العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

اﻟﻤﺰﻳﺪ