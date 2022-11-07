عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة حلوان يجتمع مع فريق مجمع الإبداع والبحث العلمي ووحدة التصنيف الدولي

جامعة حلوان
جامعة حلوان

اجتمع  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان مع فريق مجمع الإبداع والبحث العلمي، وفريق وحدة التصنيف الدولى في الجامعة، بحضور الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتورة إيمان النشار عميد كلية الدراسات البينية، الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية، الدكتورة رويدا عبد الحميد صادق مدير مجمع الابداع والبحث العلمي، الدكتور عمر سالمان عميد كلية التجارة السابق، الدكتور ياسر حلمي الأستاذ فى كلية طب ومدير مركز التميز العلمي في جامعة الأزهر، وفريق عمل مجمع الابداع، وممثلى وحده التصنيف الدولي متمثلة في أعضاء المكتب التنفيذي وكذلك ممثلي الكليات في الوحدة.

txt

جامعة حلوان تطلق مسابقة في شعر الفصحى

txt

جامعة حلوان الأهلية: نسعى إلى المنافسة العالمية في العلوم والتكنولوجيا

ومن جانبه شدد الدكتور السيد قنديل خلال الاجتماع على ضرورة النهوض بالبحث العلمي، وكذلك المشروعات البحثية الممولة دوليا مشيرًا إلي أهمية العلاقات الدولية لخلق الشراكات اللازمة للتقدم للمشروعات، مبينا أن الجامعة تقدم كل الدعم للبحث العلمي، وتضع في نصب أعينها النهوض بالتصنيف الدولى للجامعة، وأكد سيادته على أهمية التواصل مع الكيانات الاستراتيجية في الجامعة لوضع رؤية مستقبلية موحدة لنشاط تلك الكيانات.

 

ومن جانبه أشاد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أنه سيتم عمل بروتوكول تعاون وشراكة مع جامعة الأزهر في مجالات مختلفة، للاستفادة من خبرتهم فى مجال البحث العلمي.  

وخلال الاجتماع قام  الدكتور ياسر حلمي  فى كلية طب ومدير مركز التميز العلمي في جامعة الأزهر بعرض تجربة جامعة الأزهر التى استطاعت النهوض بالتصنيف الدولي على مستوى الجامعات وتميزها في البحث العلمي، موضحا الخطة الزمنية التي وضعت، والدعم المقدم للباحثين، مشيرًا  إلى تجربة جامعة الأزهر الناجحة في زيادة عدد المجلات العلمية، وألقي الضوء كذلك على البرامج البينية الجديدة بجامعة الأزهر بالتعاون مع الجامعات الأجنبية.

الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان مجمع الابداع والبحث العلمى وحدة التصنيف الدولى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا جامعة حلوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1405 للجرام.. سعر الذهب اليوم في مصر على مستوى جميع الأعيرة

الحق اشتري الجرام يبدأ من 819 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

شاهد .. الفيديو المحذوف لـ عمر كمال و طليقة احمد الفيشاوى

تعليق الإسماعيلي على "كرش" صالح جمعة.. تفاصيل

حبيب ابنة عمرو دياب يفاجئها بـ صور صادمة بينهما على إنستجرام ..شاهد

مستثمر جديد .. فرج عامر يفجر مفاجأة حول بيع نادى بيراميدز | تفاصيل

ميدو يكشف مفاجأة كبرى بشأن استبعاد الشناوي من قائمة منتخب مصر

فرمان من كولر | الأهلي ينسحب من الصفقة المنتظرة

ترشيحاتنا

سفير الأردن عبر تويتر: العرب يفخرون باستضافة مصر لقمة المناخ

شاهد | لحظة استقبال السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا في قمة المناخ

لندن تفتح النار على نفسها.. الصين تحذر من زيارة وزير بريطاني لـ تايوان

حياة كريمة .. الصحة تطلق9 قوافل طبية بالمحافظات للكشف والعلاج بالمجان

٦٢ ألف مشارك .. إقبال واسع من الوفود على تفقد أجنحة ومعارض قمة المناخ

موعد قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلمة صادمة | وصف من فيفي عبده لفنانة يقلب السوشيال .. وشاهد الرد

حبيب ابنة عمرو دياب يفاجئها بـ صور صادمة بينهما على إنستجرام ..شاهد

مع بداية الشتاء.. أرخص وصفات تقشير البشرة وترطيبها

هاني الناظر يحذر من تناول الليمون في هذه الحالة

فيديو

بيكتبوا اسمك بالقلم الرصاص.. ياسمين عز ترد على هجوم مايان السيد

بعد المطرب النقاش .. نجوم اشتغلوا نجارين ودليفري وصبي جزار

اقتحم لوكيشن التصوير.. مؤلف فيلم التاروت يروي تفاصيل طرد صاحب واقعة الكشري

آخرها في الهند.. مشاهد تحبس الأنفاس لانهيار جسور حول العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

اﻟﻤﺰﻳﺪ