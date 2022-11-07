رئيس جامعة حلوان يجتمع مع فريق مجمع الإبداع والبحث العلمي ووحدة التصنيف الدولي

اجتمع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان مع فريق مجمع الإبداع والبحث العلمي، وفريق وحدة التصنيف الدولى في الجامعة، بحضور الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتورة إيمان النشار عميد كلية الدراسات البينية، الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية، الدكتورة رويدا عبد الحميد صادق مدير مجمع الابداع والبحث العلمي، الدكتور عمر سالمان عميد كلية التجارة السابق، الدكتور ياسر حلمي الأستاذ فى كلية طب ومدير مركز التميز العلمي في جامعة الأزهر، وفريق عمل مجمع الابداع، وممثلى وحده التصنيف الدولي متمثلة في أعضاء المكتب التنفيذي وكذلك ممثلي الكليات في الوحدة.

ومن جانبه شدد الدكتور السيد قنديل خلال الاجتماع على ضرورة النهوض بالبحث العلمي، وكذلك المشروعات البحثية الممولة دوليا مشيرًا إلي أهمية العلاقات الدولية لخلق الشراكات اللازمة للتقدم للمشروعات، مبينا أن الجامعة تقدم كل الدعم للبحث العلمي، وتضع في نصب أعينها النهوض بالتصنيف الدولى للجامعة، وأكد سيادته على أهمية التواصل مع الكيانات الاستراتيجية في الجامعة لوضع رؤية مستقبلية موحدة لنشاط تلك الكيانات.

ومن جانبه أشاد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أنه سيتم عمل بروتوكول تعاون وشراكة مع جامعة الأزهر في مجالات مختلفة، للاستفادة من خبرتهم فى مجال البحث العلمي.

وخلال الاجتماع قام الدكتور ياسر حلمي فى كلية طب ومدير مركز التميز العلمي في جامعة الأزهر بعرض تجربة جامعة الأزهر التى استطاعت النهوض بالتصنيف الدولي على مستوى الجامعات وتميزها في البحث العلمي، موضحا الخطة الزمنية التي وضعت، والدعم المقدم للباحثين، مشيرًا إلى تجربة جامعة الأزهر الناجحة في زيادة عدد المجلات العلمية، وألقي الضوء كذلك على البرامج البينية الجديدة بجامعة الأزهر بالتعاون مع الجامعات الأجنبية.