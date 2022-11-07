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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتفقد ساحة التخريد بأبو الريش لتجميع السيارات المتقادمة وإحلالها بجديدة

محافظ أسوان يتفقد
محافظ أسوان يتفقد ساحة تجريد السيارات المتقادمة

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بتفقد ساحة التخريد لتجميع السيارات القديمة وذلك بحى صالح حرب بأبو الريش والتى تقع على مساحة 2560 م2 ، وتصل طاقتها الإستيعابية إلى أكثر من 200 سيارة فى توقيت واحد ، رافقه خلالها نائبه أحمد شعبان ، والقيادات التنفيذية والأمنية ، حيث يأتي ذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى ضمن محافظات المرحلة الأولى .

ووجه اللواء أشرف عطية، إلى ضرورة مراعاة الإشتراطات الفنية والبيئية والأمنية الواجب توافرها فى ساحات تجميع السيارات ضمن المبادرة الرئاسية ، والتأكد من مناسبتها وإستيفاؤها لهذه الإشتراطات .

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 ساحة التخريد بأبو الريش

محافظ أسوان يتفقد ساحة تجريد السيارات المتقادمة

وكلف المحافظ، بإختيار ساحة أخرى بمدينة أسوان الجديدة لتصبح مركز لإستلام وتجميع السيارات القديمة من العملاء ، ثم تحويلها إلى ساحة التخريد بأبو الريش ، وهو الذى سيتوازى مع إختيار كوادر بشرية للقيام بالأعمال التنفيذية داخل الساحة والوحدة الحسابية بالمحافظة ، لضمان سير العمل بالشكل المطلوب ، مع إيجاد الحلول السريعة لتجاوز أى عقبات أو تعقيدات روتينية ضمن منظومة إلكترونية متكاملة .

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، أن انطلاق فعاليات المؤتمر العالمى لقمة المناخ" COP 27 " بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى يعكس المكانة الدولية لمصر، فى توجيه دول العالم المختلفة لأهمية إتخاذ خطوات جادة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، والتى أصبحت أكثر خطورة وهاجساً للدول المتقدمة والنامية والفقيرة فى وقت واحد.

وأضاف محافظ أسوان ، أن هذا الحدث يؤكد على ثقل مصر على الساحة الدولية، وقدرتها على مواجهة التحديات، وهو الذى يتطلب قرارات للحفاظ على البيئة والحد من التغيرات المناخية الحادة، والتى تتسبب فى كوارث طبيعية لا يستطيع أحد مواجهة تداعياتها.

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قرية صديقة للبيئة

محافظ أسوان يتفقد ساحة تجريد السيارات المتقادمة

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن المؤتمر سيشهد تسليط الضوء على قرية فارس بمحافظة أسوان بعد إختيارها كأفضل قرية صديقة للبيئة، وضمن القرى الأولى النموذجية المستدامة الخضراء يأتى بفضل جهود الدولة المصرية لتطبيق أفضل الممارسات لمعايير المجلس الدولى للمبانى الخضراء، بجانب إدراجها فى مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " للإرتقاء بمستوى معيشة المواطنين فيها.

وأوضح عطية بأن قرية فارس أصبحت مجتمع ريفى يذخر بالعديد من مقومات ومتطلبات جودة الحياة، مع خلوها تماماً من الإنبعاثات الكربونية وأسباب التلوث البيئى، وهو النموذج الذى سيتم تعميمه على 175 قرية على مستوى الجمهورية.

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