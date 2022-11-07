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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة أسوان: فحص 827 عينة مياه وأغذية بمعامل المديرية

معامل مديرية الصجة
معامل مديرية الصجة بأسوان

واصلت مديرية الشئون الصحية بأسوان ممثلة في إدارة المعامل جهودها المتواصلة لفحص عينات المياه والأغذية للارتقاء بمنظومة الصحة والحفاظ على صحة المواطنين وتجنب الأضرار والمخاطر التى قد تقع عليهم بسبب الملوثات، بالإضافة إلى فحص عينات وكشف متعاطى المخدرات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك تحت إشراف الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان.

 

وفى هذا الإطار أكدت الدكتورة نهى مكرم درويش مدير إدارة المعامل بمديرية الشئون الصحية بأسوان بأن جهود إدارة المعامل خلال شهر أكتوبر أسفرت عن فحص 38 عينة كورونا لمرضي الاشتباه والراغبين في السفر للخارج، وفحص 925 سائقاً بمعمل القومسيون الطبى، وعمل 807 تحاليل مخدرات بالمعمل الإقليمى، وعمل 80 تحليل فيروسات كبدية.

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معامل مديرية الصجة بأسوان

وقالت الدكتورة نهى مكرم إنه تم أيضاً فحص 276 عينة أغذية بكتريولجيا وكيميائيا، وفحص 551 عينة مياه بكتريولجيا وكيميائيا، واستخراج 562 شهادة صحية لمتدوالي الأغذية حيث أن ذلك يأتى فى إطار إستراتيجية وزارة الصحة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.

 

وكانت قد نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان قوافل طبية داخل قريتى بنبان قبلى التابعة لمركز دراو، والحصايا التابعة لمركز إدفو حيث استمرت أعمال القوافل على مدار يومين فى كل منهما، وذلك فى إطار توصيل الخدمة الطبية والعلاجية للمواطنين من البسطاء والأسر الأكثر احتياجا فى المناطق النائية شعار رفعته الأجهزة المعنية بالمحافظة تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

 

وأوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان أن هذه القوافل الطبية نجحت فى إجراء الكشف الطبى لـ 3219 مواطنا ومواطنة، لافتاً إلى أن كل قافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالى وذلك تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.

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القوافل الطبية

معامل مديرية الصجة بأسوان

يأتى تنظيم هذه القوافل الطبية المجانية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

 

فيما انطلقت أكبر رحلة سياحية بالدراجات من عروس المشاتى مدينة أسوان شارك فيها العشرات من السائحين البريطانيين ضمن سلسلة الرحلات الترفيهية التي تنظمها وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة ، ومحافظة أسوان ، بالإضافة إلى الشركة المنظمة على مدار يومى 4 و 5 نوفمبر الجارى.

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