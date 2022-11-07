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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة إعدادية بتكلفة 5.4 مليون جنيه.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

افتتح اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، مدرسة حازق الإعدادية، «محمد قنديل» التابعة لإدارة بيلا التعليمية، بقرية حازق التابعة لمركز بيلا، «إنشاء جديد» بتكلفة 5 ملايين و407 آلاف جنيه، على مساحة 2240 متراً مربعاً، مكونة من 12 فصلاً، إضافة إلى المعامل والمكتبة، ودورات المياه، ضمن المشروعات الجاري افتتاحها تزامناً مع الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

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جاء ذلك بحضور النائب محمد زكي، عضو مجلس النواب، والنائب أيمن عبد الله، عضو مجلس النواب السابق، ومحمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، والدكتور عادل حجاج، مدير إدارة بيلا التعليمية، والمهندس محمد سلامة، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بكفر الشيخ، والمهندس وفائي الشناوي، رئيس الإدارة الفنية لقطاع كفر الشيخ.
 

وتفقد محافظ كفر الشيخ ونائبه، الفصول الدراسية وحاور الطلاب في عدد من الموضوعات الدراسية، كما تفقد المعامل وحجرة المصادر وحجرات الأنشطة.

واختبر محافظ كفر الشيخ الطلاب في عدد من المواد الدراسية خاصة في اللغة الإنجليزية والرياضيات مشيداً بمستوى الطلاب والطالبات بالمدرسة.

افتتاح مدرسة حازق الإعدادية
افتتاح مدرسة حازق الإعدادية
افتتاح مدرسة حازق الإعدادية
افتتاح مدرسة حازق الإعدادية
افتتاح مدرسة حازق الإعدادية
افتتاح مدرسة حازق الإعدادية
افتتاح مدرسة حازق الإعدادية
افتتاح مدرسة حازق الإعدادية
افتتاح مدرسة حازق الإعدادية
افتتاح مدرسة حازق الإعدادية
افتتاح مدرسة حازق الإعدادية
افتتاح مدرسة حازق الإعدادية
افتتاح مدرسة حازق الإعدادية
افتتاح مدرسة حازق الإعدادية
افتتاح مدرسة حازق الإعدادية
افتتاح مدرسة حازق الإعدادية
افتتاح مدرسة حازق الإعدادية
افتتاح مدرسة حازق الإعدادية
افتتاح مدرسة حازق الإعدادية
افتتاح مدرسة حازق الإعدادية
افتتاح مدرسة حازق الإعدادية
افتتاح مدرسة حازق الإعدادية
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