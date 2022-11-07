الشهابي: نداء الرئيس بإيقاف الحرب الروسية مس قلوب كل حضور قمة المناخ

قال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية إن نداء الرئيس السيسى لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية الذى أطلقه عقب انتهائه من إلقاء كلمته مس شغاف قلوب كل حضور الجلسة الافتتاحية لقمة المناخ cop 27 بشرم الشيخ اليوم وخاصة وهو يتكلم عن معاناة شعوب العالم النامى والذى عانى مرتان ، حيث كانت المرة الأولى من تداعيات جائحة كورونا والمرة الثانية من تداعيات الحرب الروسية.

وأشار الشهابى فى بيان صحفى له إلى أننا جميعا فى القاعة الرئيسية حبسنا أنفاسنا أمام روعة نداء الرئيس السيسى المؤثر والإنساني والذى أرتفع به إلى العالمية وهو يؤكد أنه مستعد للتحرك فورا لإيقاف هذه الحرب وان كثير من القادة مستعدين التحرك لإيقاف هذه الحرب واضاف رئيس حزب الجيل كنا فخورين برئيسنا وهو يتحدث باسم كل الحضور أمام مائة ملك ورئيس وأمير ورئيس وزراء بتلك الكلمات العميقة الدلالة والتى تستهدف إنقاذ أرواح البشر الذين يموتون فى هذه الحرب وكذلك إنقاذ اقتصاديات كثير من دول العالم المتقدم والنامى معا.

وتابع ناجى الشهابى : لقد طالت أعناقنا السماء والرئيس يعلن نداء السلام من مصر من مدينة السلام بشرم الشيخ ..وأشار الشهابى إلى أن كلمة الرئيس بالرغم من أنها مختصرة إلا أنها كانت شاملة وجامعة وحوت كل احلام شعوب الكرة الأرضية من قمة المناخ cop 27 وخاصة شعوب إفريقيا وآسيا وامريكا اللاتينية وهو يتسائل بوضوح وصراحة أم آن لمعانات الإنسانية أن تنتهى من الانبعاثات والتغيرات المناخية ويشير بقوة إلى قمة شرم الشيخ هى قمة التنفيذ وهو تنفيذ اتفاقية باريس يجب أن يكون هو الهدف الذى تتمحور حوله أعمالنا.

وأضاف رئيس حزب الجيل لقد وضع الرئيس السيسى قادة دول العالم ومن خلالهم شعوب الأرض أمام مسؤولياتهم بتأكيده لابد من الوصول فى هذه القمة إلى تنفيذ مخرجات قمة باريس وقمة كوبنهاجن وأن الأجيال القادمة لا يجب أن تتحمل أخطاء غيرها ،كما أن تأكيده ضرورة التحول إلى الاخضر من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة ومشروعات المياه والغذاء نعم التحول للاخضر هو التنفيذ الفعلى على الارض للتغلب على تحدى المناخ.

ووأوضح ضاف ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل أن الرئيس السيسى تحدث باسم كل شعوب إفريقيا وهو يؤكد أن قارة أفريقيا تعانى من الانبعاثات الضارة والتغيرات المناخية ويجب العمل على الانتقال المتوازن نحو الاقتصاد الأخضر.

وأنهى الشهابى تصريحه فخور ببلدى وقدراتها التنظيمية الإبداعية وفخور برئيس بلدى الذى يستحق لقب الإنسان العالمى.