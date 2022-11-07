خبير تعليم يكشف لـ صدى البلد أهمية دمج قضية التغيرات المناخية بالمناهج الدراسية

أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، أن الدولة المصرية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزارة التربية والتعليم لديها خطة استراتيجية لرفع وعي الطلاب والمعلمين بأهمية قضايا التغيرات المناخية، ودمج عامل التغير المناخى والبعد البيئي فى جميع مشروعاتها ومناهجها، في الصفوف الأولى لرفع الوعي لديهم، لان في السنوات الأخيرة، أصبح التعليم البيئي أحد العناصر البارزة في تطوير المناهج الدراسية في مصر، ولذلك تم توجيه الجهود لتضمين المحتوى البيئي في المناهج والكتب المدرسية، ولذلك حرصت وزارة التربية والتعليم على دمج القضايا المناخية في المناهج الدراسية للصفوف الأولى الإبتدائية، من خلال مناقشة القضايا البيئية التي تؤثر على بيئة الطالب، مما يفتح المجال لمناقشة الحلول المستدامة.

وأوضح أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هناك فصلاً كاملاً بدءًا من منهج اكتشف للصف الثالث الابتدائي عن آثار التغيرات البيئية من حيث وصف تلك التغيرات والمقارنة بين البيئات الطبيعية، وكذلك طرق تكيف الحيوانات في البيئات الطبيعية، وفي منهج الدراسات الاجتماعية هناك العديد من الدروس التي تتناول أهم المشكلات البيئية التي تواجه الموارد الطبيعية في مصر، مثل تلوث الهواء والتربة والماء وأسباب حدوثها والنتائج المترتبة عليها والتي تُعد التغيرات المناخية أحد نتائجها.

وأضاف الدكتور تامر شوقي، أن قرار وزارة التربية والتعليم، لإدخال قضية التغيرات المناخية بالمُقررات الدراسية للطلاب بالمدارس وخاصة في الصفوف الأولي تهدف إلى إعداد الطلاب منذ الصغر للتعامل الناجح مع قضايا بيئته بعناصرها المختلفة، موضحًا أن توعية الطلاب بالقضايا المناخية هي التعلم للعيش في البيئة.

وتابع الخبير التربوي: ولذلك حرصت وزارة التربية والتعليم على ربط الدراسة في مختلف المواد بحياة الإنسان عن طريق إدخال بعض الموضوعات المرتبطة بالبيئة وتعريف التلاميذ على بعض المشكلات التي تواجهها، مع مراعاة تضمين وحدات ضمن المناهج الدراسية ذات الصلة بالموضوعات البيئية وتدريسها بصورة متكاملة في المناهج الدراسية المرتبطة بها الدراسات الاجتماعية وغيرها في مراحل التعليم العام.

وشدد أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، على ضرورة حرص الوزارة على تدريب المعلمين على حقيبة التغير المناخي التي وضعتها لدعم مهارات المعلمين في تنمية الوعي الطلابي بالتغيرات المناخية، في ضوء متطلبات التنمية المستدامة اللازمة لمنح شهادة الصلاحية للترقي لوظائف المعلمين.