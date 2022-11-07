اليوم.. استكمال محاضرات الدورات التثقيفية «أبجديات السياسة والقانون» بآداب عين شمس

يستكمل مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية، أولى الدورات التثقيفية "أبجديات السياسة والقانون"، اليوم الاثنين، 7 نوفمبر 2022، في قاعة المؤتمرات بكلية الآداب جامعة عين شمس، من الساعة 10 ص إلى 12 ظهرا.

ويحاضر الدكتور حاتم العبد، عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق ومدير المركز، حيث تستهل المحاضرات بتعريف: مفهوم القانون، وانقسامه إلى شقين؛ قانون خاص وقانون عام، ويتربع على رأس القانون العام، القانون الدستوري، وتشرف على تطبيقه المحكمة الدستورية العليا.

وعقب انتهاء المحاضرة يتم فتح باب المناقشة أمام الطلاب الحاضرين؛ حيث من المقرر أن يجيب الدكتور حاتم العبد، على استفساراتهم كافة.

وكان كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، قد أعلنت عن البدء في المرحلة الثانية للبرنامج التدريبي لسفراء المناخ، بالتعاون مع مؤسسة الفريق التطوعي للعمل الإنساني- ضمن فعاليات المبادرة العالمية الرائدة «المليون شاب متطوع للتكيف المناخي.. سفراء المناخ»- لتنظيم دورة تدريبية متقدمة ومكثفة لمدة يومين لخريجي دورات سفراء المناخ، أو للحاصلين على ماجستير من إحدى الجامعات المصرية أو الأجنبية المعترف بها، في مجال البيئة.

وتأتي الدورة، تحت رعاية الدكتور غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع والبيئة والاستاذة الدكتورة نهي سمير دنيا عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس والسفير مصطفي الشربيني سفير ميثاق المناخ الأوربي ورئيس مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي " سفراء المناخ