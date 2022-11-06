دكتورة بكلية التربية النوعية عين شمس: هناك علاقة بين الموسيقى ودقات القلب

بدات وحدة التدريب بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس أولى فاعليات خطة التدريب لشهر نوفمبر 2022 بندوة تحت عنوان " الموسيقي والسوشيال ميديا بين الإيجاب والسلب " ، تحت رعاية الدكتور أسامة السيد عميد الكلية ، الدكتور محمد أحمد فرج وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، وإشراف الدكتور عبدالرحمن شوقي مدير وحدة التدريب وتنمية المهارات بالكلية، حاضر فيها الدكتور إيمان حسانين مدرس بقسم التربية الموسيقية .

تحدثت الدكتور إيمان فى الندوة عن التوظيف السليم للموسيقي وعلاقتها بدقات القلب ،وكيفية توظيفها في حالات الفرح والحزن، حيث ان الموسيقي اصبحت ايقاع للحياه، كما قامت بعرض عدة مقاطع موسيقية ،وفي نهاية الندوة فتحت حواراً مع الطلاب وطرحت عليهم العديد من الأسئله منها ما الهدف من الجلوس امام السوشيال الميديا، مع ضرورة توخى الحذر في نشر ما يخص الاسرة علي السوشيال ميديا بأفرعها المختلفة والبعد عن الدخول علي المواقع غير المفيدة او التي تضيع الوقت بلا هدف ولا جدوي ، وابضا ضرورة توخي الحذر فى التعامل مع اعلانات السوشيال ميديا لان معظمها لترويج اشياء غير حقيقية، واخيرا كيفية توظيف السوشيال ميديا في مجالات تخصصاتهم المختلفة.

وعلي جانب آخر استقبل محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، وفداً رفيع المستوى من جامعة تشارلز التشيكية برئاسة نائب رئيس الجامعة، وبحضور المستشار الثقافي التشيكي بالقاهرة، وممثلى قطاع التعاون الدولى .

شارك في اللقاء من جامعة عين شمس ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، سلوى رشاد عميد كلية الألسن ، محمد رجاء، عميد كلية العلوم ، حسام طنطاوى القائم بعمل عميد كلية الآثار ، شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين، مصطفى رفعت مدير إدارة التعاون الدولي.

استهدفت الزيارة بحث سبل التعاون بين الجانبين و من بينها التبادل على مستوى الأساتذة و الطلاب مع كليات الألسن ،والأثار، وبحث سبل التعاون مع كلية العلوم.

كما تم خلال اللقاء تناول آليات التعاون بين الجامعتين وتحقيق أقصى استفادة من تبادل الخبرات على المستوى الأكاديمي والعلمى والبحثي بين الجانبين.

دكتورة بكلية التربية التوعية عين شمس هناك علاقة بين الموسيقي ودقات القلب (2)

دكتورة بكلية التربية التوعية عين شمس هناك علاقة بين الموسيقي ودقات القلب (3)

دكتورة بكلية التربية التوعية عين شمس هناك علاقة بين الموسيقي ودقات القلب (4)

دكتورة بكلية التربية التوعية عين شمس هناك علاقة بين الموسيقي ودقات القلب (5)