لأول مرة منذ 6 أشهر.. أحمد مسعود يشارك مع المصري في ودية الداخلية

شهدت المباراة الودية التي جمعت بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وفريق الداخلية والتي أقيمت عصر اليوم الاثنين بالقاهرة وانتهت بفوز المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف، مشاركة أحمد مسعود حارس المصري خلال الشوط الثاني من المباراة.

الجدير بالذكر أن هذه المشاركة تُعد الأولى للاعب مع المصري منذ مطلع شهر مايو الماضي والذي شهد تعرض اللاعب لحادث سير ليخضع اللاعب لثلاث عمليات جراحية، قبل أن ينتظم في تدريبات تأهيلية مكثفة تحت إشراف الجهاز الطبي للمصري والذي نجح في تأهيل اللاعب الذي بدأ بالانتظام في تدريبات الفريق الجماعية مطلع الموسم الحالي.