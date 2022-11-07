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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شاهد | جولة رئيسة المفوضية الأوروبية بمصر علي هامش Cop27

قامت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بجولة داخل الجناح الأوروبي بالمنطقة الزرقاء بالمركز الدولي للمؤتمرات في اليوم الثانى لانطلاق مؤتمر قمة المناخ Cop27 بمدينة السلام شرم الشيخ. 

قالت المفوضية الأوروبية إن تغير المناخ "أكبر تحد" يواجه العالم، مضيفة أن قمة المناخ التي تعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية "تنفيذية لمتابعة الوعود". 

يأتي ذلك في تغريدة لرئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، مع بدء قادة الدول والحكومات الإثنين، بالتوافد على مصر للمشاركة في أعمال القمة "كوب 27". 

 

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية عبر تويتر، إن العالم "يواجه العديد من التحديات، لكن تغير المناخ أكبرها". وأضافت أن "قمة المناخ ستكون قمة تنفيذية لمتابعة الوعود، نحن بحاجة لفعل كل ما بوسعنا لتحقيق الهدف الرامي لحصر الاحترار العالمي في نطاق 1.5 درجة مئوية". وأكدت أن أوروبا تسير على المسار الصحيح في هذا الإطار.

 وتشارك فون دير لاين بقمة المناخ في مصر، حيث نشرت عبر تويتر صورة تجمعها مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، قالت إنه أول اجتماع لها معه على هامش مؤتمر المناخ "كوب 27".

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