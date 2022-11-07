المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية يشيد بما قدمته مصر لإنجاح "cop 27"

أشاد المتحدث الاقليمي باسم الخارجية الامريكية سام وربرج، بما قدمته مصر لانجاح "cop 27 " الذي يحظى بحضور قرابة 40 ألف شخص، فضلا عن وسائل الإعلام من مختلف دول العالم، مشيراِ إلى أن مصر ضخت استثمارات ضخمة في الرياح والطاقة الشمسية، وهي استثمارات تؤكد أهمية العمل العالمي المشترك للاستفادة من التجارب المتنوعة وتبادل الخبرات، وتقديم الحلول وتنفيذها.

وأكد وربرج - في تصريح لوكالة الأنباء الإماراتية "وام " اليوم - أن للولايات المتحدة مجموعة من الأولويات لمناقشتها خلال فترة انعقاد قمة المناخ، مشدداً على أهمية الانتقال من مرحلة التعهدات والمفاوضات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للحلول في التغير المناخي، لافتا أيضا إلى الدور المحوري تقدمه العديد من الدول بشأن إيجاد الحلول اللازمة

كما أكد أهمية الدور الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة في معالجة تحديات التغير المناخي من خلال برامجها المتنوعة وتقديمها لحلول مهمة جداً في الزراعة والطاقة المتجددة والشمسية، مشيداً بالعلاقات بين بلاده والإمارات ومبادراتهما في مواجهة التغير المناخي، وتنسيقهما المستمر بشأن ذلك.

وحول الشراكة مع دولة الإمارات، أوضح وربرج، أن أحد أهم الإنجازات التي تمت خلال الدورة السابقة من "cop" في جلاسكو، هو الإعلان المشترك بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، لتقديم مبادرة بعثة الابتكار الزراعي للمناخ، إضافة إلى التنسيق المستمر والذي سيتواصل خلال الفترة المقبلة، موضحاً الإمكانيات اللازمة للبلدين الصديقين لتقديم المساعدة بشتى أنواعها سواء المالية والتقنية والفنية للدول النامية.