مجلس إدارة القوميات في أوكرانيا: نرحب بـ نداء الرئيس السيسي لوقف الحرب

علق عماد أبو الرب عضو المجلس الأعلى لإدارة القوميات في أوكرانيا، على نداء الرئيس السيسي بوقف الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال عماد أبو الرب في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "،:" العالم بأكمله تابع نداء الرئيس السيسي لوقف الحرب ".

وأضاف عماد أبو الرب:" دور مصر ريادي وإنساني في المنطقة والعالم بأكمله ".

واكمل عماد أبو الرب:" هناك ترحيب داخل أوكرانيا بنداء الرئيس السيسي لوقف الحرب الروسية ".

ولفت عماد أبو الرب:" مصر لها دور تاريخي لنشر السلام، ومصر تحظى باحترام وثقة أوكرانيا وروسيا وسيكون لها دور بارز لإتمام وقف الحرب الروسية الاوكرانية".