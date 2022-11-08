بالخطوات.. كيف يحصل طلاب تمريض القاهرة على حسابهم على المنصة الذكية Thinqi

أعلنت كلية التمريض جامعة القاهرة ، عن خطوات حصول طلاب كلية التمريض جامعة القاهرة على حسابه على المنصة الذكية للجامعة منصة Thinqi

و قالت كلية التمريض جامعة القاهرة أن هذه الخطوات تتمثل فى :

١ - يقوم الطالب بالدخول على موقع البوابة الإلكترونية للخدمات الطلابية الخاص بالجامعة من خلال الرابط /https://eservices.cu.edu.eg



٢ - يقوم الطالب بالتسجيل على البوابة الضغط على تسجيل طالب جديد وكتابة الرقم القومي وبياناته الشخصية )في حالة إذا لم يكن لديه حساب مسبق.



٣ - يمكن للطالب الاستفادة من خدمات البوابة عن طريق الدخول لحسابه الشخصي واختيار خدمة TrueMe للحصول على حسابك لمنصة Thinqi بالضغط على زر دخول الطلاب.



٤ - يقوم الطالب بملء الاستمارة واستكمال البيانات الخاصة به ورفع صورة البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد.



٥ - يمكن للطالب متابعة حالة طلبه من خلال البوابة.



* - رابط الدخول على بوابة المنصة للتسجيل : https://bit.ly/3Wylcyw

* - خطوات حصول طلاب جامعة القاهرة على حساب على المنصة الذكية للجامعة https://www.youtube.com/watch?v=PlRbFgq0FG0