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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالخطوات.. كيف يحصل طلاب تمريض القاهرة على حسابهم على المنصة الذكية Thinqi

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية التمريض جامعة القاهرة ، عن خطوات حصول طلاب كلية التمريض جامعة القاهرة على حسابه على المنصة الذكية للجامعة منصة Thinqi

و قالت كلية التمريض جامعة القاهرة أن هذه الخطوات تتمثل فى :

١ -  يقوم الطالب بالدخول على موقع البوابة الإلكترونية للخدمات الطلابية الخاص بالجامعة من خلال الرابط /https://eservices.cu.edu.eg


٢ - يقوم الطالب بالتسجيل على البوابة الضغط على تسجيل طالب جديد وكتابة الرقم القومي وبياناته الشخصية )في حالة إذا لم يكن لديه حساب مسبق. 

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٣ - يمكن للطالب الاستفادة من خدمات البوابة عن طريق الدخول لحسابه الشخصي واختيار خدمة  TrueMe  للحصول على  حسابك لمنصة  Thinqi  بالضغط على زر دخول الطلاب. 
 

٤ - يقوم الطالب بملء الاستمارة واستكمال البيانات الخاصة به ورفع صورة البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد.
 

٥ -  يمكن للطالب متابعة حالة طلبه من خلال البوابة.
 

* - رابط الدخول على بوابة المنصة للتسجيل : https://bit.ly/3Wylcyw
* - خطوات حصول طلاب جامعة القاهرة على حساب على المنصة الذكية للجامعة  https://www.youtube.com/watch?v=PlRbFgq0FG0

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