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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

ملك متغيبة عن منزلها في بنى سويف في ظروف غامضة

استغاث والد الطالبة “  ملك محمد تونى محمد ” ، في رسالة إلى خدمة "بين الناس" التي يقدمها موقع "صدى البلد"، بسبب تغيب ابنته فى قرية بنى صالح - التابعة لمركز الفشن - بمحافظة بنى سويف ، منذ 4 أيام في ظروف غامضة.

 

وقال الأب  في رسالته: “ تغيبت ابنتي ملك محمد تونى محمد ، البالغة من العمر 15عاماً عن المنزل في  قرية بنى صالح - التابعة لمركز الفشن - بمحافظة بنى سويف ، وذلك فى ظروف غامضة، خرجت منذ 4 أيام، يوم الجمعة لتلقي الدرس الساعه العاشرة صباحا يوم  4 / 8 / 2022 ، كانت ترتدى جيبه سوداء وشال ابيض وكوتش ابيض وتم غلق الهاتف بعد أن خرجت من الدرس  ولم تعد حتى الآن .

 

وأضاف: ساعدونا بالله عليكم واعتبروها ابنتكم، بحثنا عنها في كل مكان ولم نصل إليها، أتمنى من أهل الخير يكون رجوعها لينا ولأهلها على إيديكم.. أرجوكم انشروا صورتها حتى نتمكن من الوصول إليها، رأفة بحال والدتها المريضة التي كاد قلبها أن ينفطر على غيابها”.

 

وطالب الأب كل من يتعرف على صورتها بالتواصل معهم على الأرقام الآتية:

01117632762
01117222725
01125011331
01111663783
 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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