طريقة عمل النوتيلا الاقتصادي.. وفوائد بالجملة لتناول الشكولاتة

تقدم الشيف شيماء رفعت طريقة عمل النوتيلا الاقتصادي بمذاق لا يقاوم ولذيذ لعشاق النوتيلا .

مقادير عمل النوتيلا الاقتصادي

كوب حليب

نصف كوب كاكاو خام

كوب سكر بودره

كوب ونصف حليب بودره

ثلثي كوب زيت نباتي

نكهة بندق أو كيس فانيليا

طريقة عمل النوتيلا الاقتصادي

نضع كل المكونات في الخلاط ونخلط حتى نحصل على القوام المناسب ويحفظ في الثلاجة بحد أقصى ١٥ يوما، او تحفظ في الفريزر.

فوائد الشوكولاتة

قالت صحيفة بوست ستار، إنه قد يكون من الأخبار الجيدة للكثيرين حول العالم، تناول الشوكولاتة كونها مفيدة جيدًا للصحة، بأكثر مما يظن أو يتوقع الكثيرون.



وذكرت الصحيفة إن الشرط الوحيد لتناولها هو تناولها باعتدال، وفق بحث جديد لفت إلى أهمية تناول الشوكولاته، واعتبرها هامة لانها بمثابة حماية دفاعية من أخطر 3 امراض تصيب الكثيرين القلب والضغط والسكري.



ووجدت أبحاث في مجلة القلب الأمريكية أن تناول ثلاث إلى ست قطع من الشوكولاتة أسبوعيا يقلل من خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 18 في المائة.



وتشير دراسة أخرى نُشرت في مجلة BMJ إلى أن العلاج قد يساعد في منع الرجفان الأذيني (أو A-fib) ، وهي حالة تتميز بعدم انتظام ضربات القلب.



وكان لدى الأشخاص الذين يتناولون قطعتين أو ست في الأسبوع مخاطر أقل بنسبة 20 في المائة في تطوير حالة الرجفان الأذيني A-fib مقارنة مع أولئك الذين يستهلكونها بشكل أقل من مرة واحدة في الشهر.



ويعتقد الباحثون أن خصائص مضادات الأكسدة وماتحتويه الشوكولاته على الماغنسيوم من الكاكاو قد تساعد في تحسين وظيفة الأوعية الدموية ، والحد من الالتهابات ، وتنظيم تكوين الصفيحات ، وهي عوامل تساهم في نبض القلب، إضافة إلى أهمية الشوكولاته في خفض ضغط الدم، والأدهى إن الشوكولاته تقلل من خطر الاصابة بالسكري.



وأجريت دراسة أوروبية أخرى على أكثر من 150،000 ألف شخص، أفادت بأن تناول حوالي 2.5 أوقية من الشوكولا في الأسبوع كان مرتبطا بانخفاض بنسبة 10 في المائة في خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري - وكان ذلك حتى بعد تناول السكر المضاف، وهو ما يظهر إن الشوكولاته تعمل تعمل كمضاد حيوي.