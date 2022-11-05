طريقة عمل البفتيك الكداب بأقل التكاليف ومذاق لا يقاوم

البفتيك من الأطباق الرئيسية التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها سواء الكبار أو الصغار، فيمكنك إعداد و تقديم البفتيك الكداب في المنزل و تقديمه لأفراد أسرتك و ضيوفك.

وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي، طريقة عمل البفتيك الكداب بأقل المكونات وبمذاق لا يقاوم..



مقادير البفتيك الكداب



نصف كيلو لحمة مفرومة

بصلة مفرومة

رشة سكر

ملعقة صغيرة بهارات لحمة

ملح

فلفل أسود

(التغطية الأولى)

كوب دقيق

(التغطية الثانية)

٢بيض

٢ملعقة كبيرة حليب

(التغطية الثالثة)

كوب بقسماط مطحون

نصف كوب دقيق

٢ملعقة كبيرة نشا

زيت غزير للقلي



طريقة تحضير البفتيك الكداب



في بولة نخلط كل المكونات ونعجن جيداً ثم نفرد أكياس ثلاجة مفتوحة ونقسم الخليط إلى ٦ كرات ثم نفرد كل كرة بين كيسين ثلاجة بسمك ٢ مللي ونكرر حتى ننتهي من كل الكمية ثم نضعه في الفريزر لمدة ساعة على الأقل حتى يتماسك البفتيك ثم نغلفه بالدقيق ثم نضعه في خليط البيض ثم نغلفه بخليط البقسماط ثم نقليه في زيت غزير ساخن ويقدم بالهنا والشفا.