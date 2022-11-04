طريقة عمل الباربكيو صوص في البيت.. أحلى من الجاهز

الباربيكيو صوص من الصلصات الشهيرة التي تتسم بمذاقها المختلف والغير تقليدي، ويفضل العديد من الأشخاص تناوله بجانب الكثير من الوجبات والأكلات وبالأخص المشويات.

قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي، طريقة عمل الباربكيو صوص في المنزل بأسهل الخطوات وبمذاق أحلى من الجاهز.

مقادير الباربكيو صوص





٢كوب كاتشب

ربع كوب سكر

نصف كوب ماء

نصف كوب خل

ملعقة صغيرة مستردة

٢ملعقة كبيرة عسل أسود

ملعقة كبيرة صويا صوص

ملعقة صغيرة ثوم بودر

ملعقة صغيرة بصل بودر

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة كركم

ملعقة صغيرة شطة

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود

الباربيكيو صوص



طريقة تحضير الباربكيو صوص



في حلة على النار نخلط كل المكونات مع بعض ماعدا الصويا صوص حتى يغلي الخليط ثم نضيف الصويا صوص ونقلب ويقدم بالهنا والشفا.