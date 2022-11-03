تحليل صادم .. هذه التورتة سبب وفاة الشيف أسامة السيد

تصدر الشيف أسامة السيد مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، بعدما خبر وفاته صباح يوم الثلاثاء الماضي.

علقت الدكتورة مها العطار، خبيرة الطاقة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، على خبر وفاة الشيف أسامة السيد.

كتب الدكتورة مها العطار في منشورها:"تورتة الشيف أسامة …يعني هي التورتة السبب في وفاته ؟! ..كل الناس بتعمل تورتة عليها صورتها ومحصلهاش حاجة ؟! كذب المنجمون ولو صدقوا ؟!"

قالت:"طيب لو حضرتك مش مقتنع ان الصورة علي التورتة ممكن تكون سبب المرض والتعب والمشاكل والوفاة.. ياريت تعمل صورتك علي تورتة !! ونشوف ونجرب كده ننفخ في الشمع نطفيه علي عينك .. وتمسك السكين ونقطع وجهك نصفين..ونمسك حتة من فمك ونأكلها…ونمسك حتة من انفك ونهرسها..الباقي نرميه في الزبالة…تعالي نجرب ونشوف."

تابعت في منشورها:"عديم الوعي والادراك هو اللي مش بيفكر…تأتي له الآيات وهو معرض عنها…انقذوا احبتكم بمنعهم من صورتهم علي التورتة … ربنا يرحمك يا شيف اسامة ويهدي الجميع."

الشيف أسامة



