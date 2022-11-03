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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خبير موضة ينتقد فستان إليسا في موسم الرياض| لن تتوقع السبب

إليسا
إليسا

حرصت الفنانة اللبنانية إليسا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها خلال إحيائها حفلا غنائيا ضمن فعاليات موسم الرياض.

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تألقت إليسا في حفل الرياض بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت فستان متوسط الطول باللون الأصفر، واتسم التصميم بانه يشبه فساتين ديزني كما وصفه رواد السوشيال ميديا.
حمل فستان إليسا في موسم الرياض توقيع دار الأزياء العالميةAlexander McQueen، وبلغ سعره 3054 يورو، أي ما يتخطى 70 ألف جنيه، مما أثار الدهشة بين متابعيها.
علق إيلي حنا، أول ناقد موضة في العالم العربي، على إطلالة إليسا في حفل موسم الرياض بالسعودية.
قال إيلي حنا:" الشي الايجابي انها لبست لون جديد عليها اللون لايق عليها و اعتمدت تصميم جديد جدا جدا اول مره تعتمده يعني التغيير هو الشي الايجابي، و الشعر و المكياج كمان حلوين".
كتب:" الفستان مش مناسبها ابدا معرضها، مضيعلها خصرها و مقصرها جدا، و بتحسوا مش مرتب عليها و "مجعلك" بأماكن معينة....و بعطي الاطلالة 6/10."

إليسا
إليسا
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