حافية القدمين.. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بإطلالة متكاملة.. شاهد

حرصت الكاتبة ياسمين الخطيب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، صور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت ياسمين الخطيب في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستانا طويلا بأكمام مكشوفة باللون الموف المصنوع من القماش الستان الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

وظهرت ياسمين الخطيب حافية القدمين، وتزينت بمجموعة بسيطة من الأكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة و زادت من جاذبيتها، و نالت صورها إعجاب متابعيها على الاتستجرام.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج الاي ارتكزت على الألوان الهادئة.