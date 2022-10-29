بفستان جلد.. سالي عبد السلام تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

حرصت الإعلامية سالي عبد السلام، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت سالي عبد السلام، في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان جلد قصير ذا أكمام طويلة و اتسم بأنه مصنوع من القماش الجلد الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

أنتعلت سالي عبد السلام بوت متوسط الطول باللون الأسود، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات مما كشف عن ذوقها الراقي و الأنيق.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت سالي عبد السلام على خصلات شعرها الأسود الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي اتكزت على الألوان الترابية الهادئة و الغير مبالغ فيها.