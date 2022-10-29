طبيبة تحذر من حمام الكريم والزيت والسيرم| كوارث أنتِ في غني عنها

يعتبر استخدام حمام الزيت و الكريم و السيرم من الأمور التي لا تستغني عنها أي فتاة بهدف الحفاظ على صحة و جمال الشعر وأحيانا للحماية من مشاكل الشعر الشائعة.

لكن قالت الدكتورة مروة إمام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أن هناك عادة خاطئة وغلطة كبيرة في دهان الشعر تجعل الشعر يتساقط .

كتب مروة إمام في منشورها:" كل ما هو حمام زيت وكل ما هو حمام كريم وكل ما هو بلسم وكل ما هو سيرم يوضع على الشعر مش فروة الرأس ولو بدهن كريم أو سيرم على أطراف شعري وبطلع فوق لحد الجزء ده ."

تابعت: "لا يوضع الكريم أو الزيت على فروة رأسي تماما لانه يعمل على سد مسامات فروة الرأس ولما المسامات بتتسد الشعراية بتقع وبيتحصل القشرة ولو انتي عندك قشرة كتير اعرفي انك بتدهني حاجة على فروة رأسك مش شعرك."