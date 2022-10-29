عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طبيبة تحذر من حمام الكريم والزيت والسيرم| كوارث أنتِ في غني عنها

طبيبة تحذر من حمام
طبيبة تحذر من حمام الكريم و الزيت و السيرم | كوارث أنتي في

يعتبر استخدام حمام الزيت و الكريم و السيرم من الأمور التي لا تستغني عنها أي فتاة بهدف الحفاظ على صحة و جمال الشعر وأحيانا للحماية من مشاكل الشعر الشائعة.

txt

بعد ارتدائها الحجاب.. صور تكشف عن أناقة البلوجر نورهان قنديل| شاهد

txt

فوائد المشي السريع على صحة الإنسان| لن تتوقعها

txt

جمبسوت ملفت.. رضوى الشربيني تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

txt

بعد تصدرها التريند.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ جورجينا

لكن قالت الدكتورة مروة إمام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أن هناك عادة خاطئة وغلطة كبيرة في دهان الشعر تجعل الشعر يتساقط .

كتب مروة إمام في منشورها:" كل ما هو حمام زيت وكل ما هو حمام كريم وكل ما هو بلسم وكل ما هو سيرم يوضع على الشعر مش فروة الرأس ولو بدهن كريم أو سيرم على أطراف شعري وبطلع فوق لحد الجزء ده ."

تابعت: "لا يوضع الكريم أو الزيت  على فروة رأسي تماما لانه يعمل على سد مسامات فروة الرأس ولما المسامات بتتسد الشعراية بتقع وبيتحصل القشرة ولو انتي عندك قشرة كتير اعرفي انك بتدهني حاجة على فروة رأسك مش شعرك."

 

 

الكريم حمام الزيت صحة الشعر أسباب هيشان الشعر أطعمة تمنع تساقط الشعر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسين الشحات: شيكابالا سبني وهكذا رددت عليه.. فيديو

بشرى سارة.. 600 جنيه زيادة لأصحاب المعاشات بعد قرار الحكومة في هذه الحالة

إجازات شهر نوفمبر 2022 لطلاب المدارس| تفاصيل

ملامح صادمة.. حقيقة تشوه وجه هيفاء وهبي بسبب عمليات التجميل

35 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 29 اكتوبر 2022

بعد رفع الفائدة.. الرسوم الجديدة للسحب من ماكينات الصراف الآلي

لازم تخاف.. شوبير يهاجم فيريرا بعد خسارة السوبر أمام الأهلي

العلاوات للجميع.. القومي للأجور يكشف موعد زيادة الـ 300 جنيه للقطاع الخاص| خاص

موضوعات متعلقة

بعد ارتدائها الحجاب.. صور تكشف عن أناقة البلوجر نورهان قنديل| شاهد

فوائد المشي السريع على صحة الإنسان| لن تتوقعها

طريقة عمل مكرونة بالصلصة بدون لحوم.. أحلى من المحلات

جمبسوت ملفت.. رضوى الشربيني تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 29 أكتوبر 2022 على الصعيد العاطفي والصحي

بعد تصدرها التريند.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ جورجينا

بفستان جريء| نادين نجيم تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

تعليق صادم من ناقد موضة على فستان ياسمين صبري في قطر| شاهد

ترشيحاتنا

الفريق أسامة ربيع: ارتفاع متوسط العبور اليومي لـ 68 سفينة خلال شهر أكتوبر

اجتماع خلال أيام لإعلان زيادة الحد الادني للاجور للعاملين في القطاع الخاص

ما هي ظاهرة الخلايا الرعدية التي تحذر منها الأرصاد الجوية؟

مع ملابسها.. رسالة انتحار غامضة من فتاة في الدقي وفنان يبحث عنها

بدء امتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل بالمدارس غدا .. اعرف تفاصيلها وجداولها

حقيقة توقيع الزمالك عقوبة علي شيكابالا بعد هزيمة الزمالك أمام الأهلي.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جلد.. سالي عبد السلام تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

طبيبة تحذر من حمام الكريم والزيت والسيرم| كوارث أنتِ في غني عنها

سعر فستان إليسا في حفل موسم الرياض يثير ضجة| لن تتخيل

تخريج الدفعة الأولى لمأمورى الضرائب بالكلية الحربية للعمل لصالح وزارة المالية

فيديو

رفع المرتبات وتثبيت الكهرباء.. هدية السيسي للمواطنين لمواجهة الأزمة الاقتصادية.. فيديوجراف

مهر خرافي.. مروة راتب تشترط أن يكون زوجها خلوقا ووسيما وغنيا جدا

بوس الواوا.. هيفاء وهبي ترقص مع جمهورها بموسم الرياض

انخفاض الأسعار.. البنك المركزي ينحاز للمواطن بهذه القرارات| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ