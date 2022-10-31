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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالأبيض.. زوجة خالد سليم تثير ضجة بإطلالة ملفتة

زوجة خالد سليم
زوجة خالد سليم

حرصت خيرية علي  زوجة خالد سليم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفديدوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور.

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تألقت زوجة خالد سليم في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت بنطلون باللون الأبيض مع بليزر بنفس اللون مما كشف عن ذوقها الراقي و الأنيق في أختيار الإطلالات التي تظهر بها.

انتعلت زوجة خالد سليم حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الذهبي، مع حقيبة صغيرة الحجم باللون البيج، وأكملت إطلالتها بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة خالد سليم على خصلات شعرها البني المموج، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة والغير مبالغ فيها.

 

زوجة خالد سليم
زوجة خالد سليم
زوجة خالد سليم
زوجة خالد سليم
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