حامل ولا إيه؟... إيمي سمير غانم تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

حرصت الفنانة إيمي سمير غانم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت إيمي سمير غانم بإطلالة غير واضحة، حيث ظهرت بي تي شيرت مطبوع وأخفت بطنها مما أثار الجدل بين متابعيها على مواقع التواصل الأجتماعي.

وعلق بعض المتابعين على صورة إيمي سمير غانم، قائلين: “حامل ..باين معالم على الحمل على وجهها”، وغيرها من التعليقات المثيرة للجدل.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت إيمي سمير غانم على خصلات شعرها الأسود المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة وغير المبالغ فيها.