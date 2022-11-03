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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

البس الكمامة في 3 أماكن بس.. طبيب يكشف معلومات صادمة عن كورونا

فيروس كورونا
فيروس كورونا

هناك أرتفاع طفيف في الإصابات بـ فيروس كورونا المستجد، مما يجعل البعض يشعر بالقلق بالأخص مع تحذير الأطباء و الخبراء من بداية الموجة السابعة من فيروس كورونا.
كشف الدكتور محمد إسماعيل إبراهيم للأمراض الباطنية والصدرية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن بعض المعومات والملاحظات حول إصابات فيروس كورونا خلال هذه الأيام.

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فيروس كورونا 


- إرتفاع طفيف ملحوظ أخر ٤ أيام في الحالات المصابة بفيروس كورونا نظرآ لقرب النشاط الفيروسي الثالث خلال شهر نوفمبر في مصر....
- نسبة إصابات فيروس كورونا إلى إجمالي أدوار البرد خلال الشهر الماضي كانت لاتتجاوز ال 10 إلى 15%.
-لوحظ خلال ال ٤ أيام الماضية إرتفاع طفيف لتبلغ نسبة من  20 إلى 25%.
- جميع الحالات المصابة بسيطة بدون إلتهاب رئوي أو فشل تنفسي .
- لا توجد وفيات أو حالات حرجة نظرآ لضعف السلالات الموجودة حاليآ.
- الإصابات شبة متطابقة مع الأدوار الموسمية ولا تختلف في حدتها .
- لايمكن للشخص العادي الأن التفرقة بين الإصابة بفيروس كورونا والادوار الموسمية نظرآ لتطابقهما ويحتاج هذا الأمر إلى طبيب متخصص مع عمل الفحوصات اللازمة إذا طلب الطبيب المعالج ذلك.
- لا داعي لإرتداء الكمامات في الوضع الحالي إلا في ثلاث مواضع فقط:
● أماكن تقديم الخدمة الطبية.
● المصاب بأعراض مؤكدة حرصآ على الباقين.
● الأماكن المغلقة بدون تهوية.
- في حال تحقق نقطة أو أكثر من دواعي إرتداء الكمامات سيكون الإرتداء مؤقتآ في فترة النشاط الفيروسي فقط ثم نعاود التخلي عنها.
- سيستمر هذا النشاط الفيروسي من ٣ إلى ٤ أسابيع (طوال شهر نوفمبر).
- لا توجد أدنى خطورة على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والحرجة والمناعية والحوامل والأطفال.
- السلالات الموجودة حاليآ ليست خطيرة ولكنها واسعة الإنتشار وتصل مدة العزل ل ٥ أيام فقط منذ ظهور الأعراض.


● ماذا تفعل في حال ظهور الأعراض؟
- قم بعزل نفسك.
- إستشر طبيب متخصص.
 

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