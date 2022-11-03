عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شبه بعض.. فساتين مي عمر ودرة تثير الجدل على السوشيال ميديا|شاهد

درة و مي عمر
درة و مي عمر

حرصت الفنانة التونسية درة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي الأنستجرام، بصورا لها خلال خضوعها لإحدى جلسات التصوير.
لافتت درة الأنظار في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان قصير للغاية يصل أعلى الركبة واتسم بصيحة الكتف الواحد التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.
قد حمل فستان درة توقيع Taller Marmo، وبلغ سعره 5,591 ريال سعودي أي ما يقرب من 33ألف جنيه مصري، مما أثار الجدل بين متابعيها على مواقع التواصل الأجتماعي.

درة


ويصادف ان ظهرت الفنانة مي عمر، بصورا جديدة لها على الأنستجرام، وظهرت بإطلالة أنيقة و شبها رواد السوشيال الميديا بأنها تشبه إطلالة درة مع أختلاف الموديل، وكان أيضا التصميم من نفس دار الأزياء Taller Marmo.

مي عمر 
درة مي عمر أحدث أعمال درة أخبار درة إطلالة الفنانة درة اطلالات درة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نقل شيكابالا إلى المستشفى عقب مباراة الزمالك وانبي.. تفاصيل

"جوزي طلقني قبل كده بسبب علاقة بواحد".. اعترافات مثيرة لزوجة صيدلي حلوان

قرار في الزمالك بعد إصابة شيكابالا بـ مباراة إنبي

حريق هائل في ورشة دوكو بالعمرانية.. والدفاع المدني يُخلي المنازل من الأهالي

150 ألف جنيه شهريا.. محامي شيرين عبدالوهاب يكشف سبب احتجازها بالمستشفى

هل حرمت تقنية الفار كريم فؤاد من تحقيق أول هاتريك؟..خبير تحكيمي يجيب

خبير تحكيمي يوضح مدى صحة ضربة جزاء الزمالك أمام إنبي

مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي مباشر الآن 0 - 0 في الدوري الممتاز

موضوعات متعلقة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 2 نوفمبر 2022 على الصعيد العاطفي والصحي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 على الصعيد العاطفي والصحي

بالأبيض.. زوجة خالد سليم تثير ضجة بإطلالة ملفتة

ضريبة الشهرة.. جمال شعبان يسخر من تصريحات صاحب واقعة الكشري

حامل ولا إيه؟... إيمي سمير غانم تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

أحلى من المحلات.. طريقة عمل دجاج مشوي في الببت

بملابس جريئة.. شاهد ابنة عمرو دياب تثير الجدل بهذه الإطلالة

بفستان محتشم.. هبة مجدي تستعرض أناقتها في إطلالة جديدة| شاهد

ترشيحاتنا

تحطيم أسعار.. أحدث موبايل OPPO بكاميرا 50 ميجابكسل وبـ 4000 جنيه بس

حسين الجسمي يصل السعودية استعدادًا لحفله في موسم الرياض.. فيديو

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 3-11-2022

لصوص لكن جبناء.. ألقوا مريضا وسط الشارع لسرقة سيارته ففارق الحياة بالعياط

بايدن يحذر من فوضى كبيرة بسبب الانتخابات النصفية

بيان عاجل من اليابان بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل محشي مشكل بالفريك .. شهي ولذيذ

شبه بعض.. فساتين مي عمر ودرة تثير الجدل على السوشيال ميديا|شاهد

البس الكمامة في 3 أماكن بس.. طبيب يكشف معلومات صادمة عن كورونا

برج العذراء.. حظك اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022: فرصة تنتظرك

فيديو

ضربني بالكرباج ومضاني على تنازل.. تفاصيل واقعة عنف زوجي ترويها سيدة بالزقازيق|فيديوجراف

توحيد الصف العربي.. أبرز تصريحات السيسي في القمة 31 بالجزائر |فيديو جراف

الكوليرا تهدد لبنان .. ومنظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي الوباء

تنبأ بوفاته .. تفاصيل صادمة في حادث شاب الغربية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ