شبه بعض.. فساتين مي عمر ودرة تثير الجدل على السوشيال ميديا|شاهد

حرصت الفنانة التونسية درة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي الأنستجرام، بصورا لها خلال خضوعها لإحدى جلسات التصوير.

لافتت درة الأنظار في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان قصير للغاية يصل أعلى الركبة واتسم بصيحة الكتف الواحد التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.

قد حمل فستان درة توقيع Taller Marmo، وبلغ سعره 5,591 ريال سعودي أي ما يقرب من 33ألف جنيه مصري، مما أثار الجدل بين متابعيها على مواقع التواصل الأجتماعي.

درة



ويصادف ان ظهرت الفنانة مي عمر، بصورا جديدة لها على الأنستجرام، وظهرت بإطلالة أنيقة و شبها رواد السوشيال الميديا بأنها تشبه إطلالة درة مع أختلاف الموديل، وكان أيضا التصميم من نفس دار الأزياء Taller Marmo.