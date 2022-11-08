أرخص حلوى يمكنك إعدادها لأطفالك.. طريقة عمل الشعرية بالسكر

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل شعرية بالسكر، بشكل موفر ومفيد لعشاق الشعرية يجعل الجميع يفضل تناولها، كما أنها تعتبر أرخص حلوى يمكن إعدادها لأطفالك.



المكوّنات لعمل الشعرية بالسكر

15 دقيقة

1 باكيت شعيرية

1 كوب سكر

2 ملعقة كبيرة زيت



للزينة:

فستق حلبي، حسب الرغبة

قرفة مطحونة، حسب الرغبة



طريقة عمل شعرية بالسكر

الخطوة 1

توضع الشعرية في مقلاة على النار ويضاف لها 2 ملعقة زيت نباتي.

الخطوة 2

تقلب حتى تتحمر ثم تنقل إلى قدر على النار.

الخطوة 3

يضاف لها السكر وتغمر بالماء، ثم تحرك قليلا، يغطى القدر ويترك حتى تجف الماء وتنضج الشعيرية.

الخطوة 4

تسكب حلى الشعيرية في طبق التقديم وتزين بجوز الهند والقرفة.