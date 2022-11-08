ناهد السباعي تحيي الذكرى الثالثة لرحيل هيثم أحمد زكي

تذكرت الفنانة ناهد السباعي، ذكرى رحيل الفنان هيثم أحمد زكي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشاركت ناهد السباعي صورة تجمعها بالراحل هيثم أحمد زكي، وطلبت من جمهورها الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

ونستعرض ذكرى وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، الذي رحل عن عالمنا بشكل مأساوي وصادم، في الاسطر التالية لنرصد لكم تفاصيل الواقعة:

تعود الواقعة، إلى مساء السابع من نوفمبر عام 2019، حينما أعلنت نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، بشكل مفاجئ، بعدما عُثر عليه مفارقًا للحياة داخل شقته.

وفاة هيثم أحمد زكي في سن صغيرة، أدى إلى مزيد من الشكوك حول وفاته، فتحرك البحث الجنائي لكشف ملابسات الوفاة، والوقوف عن كونها طبيعية أم لا، وروى الشهود أن «هيثم» كان يعاني من إعياء في ليلة وفاته، وشعر بـ المغص والتقلصات نتيجة تناوله العقاقير ومقويات العضلات، فذهب إلى الصيدلية المجاورة له لتناول عقار يخفف من آلامه.