برلماني: الرئيس السيسي وضع روشتة لتجاوز الأزمة المناخية

أكد المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإدارة المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، على أهمية كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجلسة الافتتاحية لقمة شرم الشيخ، لتنفيذ تعهدات المناخ "COP27"، والتى وضعت زعماء العالم أمام مسؤولياتهم.

وأشار المهندس أحمد صبور، إلى أن الرئيس أكد أهمية توحيد الجهود وتعزيز قيم التعاون والعمل المشترك بين دول العالم في شتى المجالات، من أجل حياة أفضل لشعوب العالم الذين يشتركون في مصير واحد، وهدف واحد ، ويواجهون نفس التحديات.

وقال "صبور"، إن الرئيس أكد أن مواجهة التغيرات المناخية ليست بالمستحيل، فقط تحتاج الإرادة والنية الصادقة لتعزيز العمل المناخي المشترك وترجمة ما يصدر عن اجتماعات المناخ إلى واقع ملموس، والتفكير في مصير الملايين حول العالم الذين يعانون الآن أكثر من أي وقت مضى، من كوارث مناخية تتسارع وتيرتها ، فراح ضحيتها آلاف الضحايا والمصابين والنازحين ومسببة خسائر مادية بالمليارات لتجسد معاناة الإنسانية في أقسي صورها، لافتا إلى أن هذه الكلمة كانت محاولة لنقل معاناة ملايين البشر حول العالم.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي وضع على مائدة زعماء العالم روشتة لتجاوز الأزمة المناخية، من خلال التنفيذ السريع والفعال والعادل، واتخاذ خطوات حقيقية وملموسة نحو خفض الانبعاثات، وبناء القدرة على التكيف، مع تبعات تغير المناخ وتوفير التمويل اللازم للدول النامية، التي تعاني أكثر من غيرها من أزمة المناخ الراهنة، مشددا على أهمية تسمية هذه القمة بـ "قمة التنفيذ"، باعتباره الهدف الذي يجب أن تتمحور حوله، كافة الجهود والمساعي.

وأكد "صبور"، أهمية دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، زعماء العمل بالعمل من أجل إنهاء الحرب الروسية – الأوكرانية، مشيرًا إلى أن هذه الدعوة عكست حرص مصر على تحقيق السلام العالمي، والتأكيد على حق الشعوب في أن تتمتع بالأمن والاستقرار.

وأوضح أن الدعوة جاءت في توقيت مناسب بعد شهور من نزيف الخسائر المستمر، وهو ما يتطلب موقف عالمى جاد لوقف هذه الحرب، والتركيز على تخطى التحديات المناخية التى تشكل خطرا على كوكب الأرض.